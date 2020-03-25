В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2020
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25 марта 2020
Об этом сообщает министерство транспорта Республики Крым. Нарушения выявили по результатам рейда, проведенного на автостанциях «Курортная», «Восточная» и на Центральном автовокзале.
Кроме того, водителями нарушается периодичность смены ватно-марлевой повязки. Руководители муниципалитетов, как представители заказчиков перевозок, отрабатывают меры воздействия на нерадивых водителей. Крайняя мера – отстранение от перевозок.
Работа проводится и с водителями такси. В частности, их обязали соблюдать меры профилактики распространения коронавирусной инфекции при перевозке пассажиров: они обязаны использовать одноразовые медицинские маски, регулярно мыть руки или протирать их антисептиком.
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Ряд требований касается и автомобилей. Водителям необходимо проветривать их, обрабатывать дезинфицирующими средствами салон, протирать ручки, руль и ремни безопасности.
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