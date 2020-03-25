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В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками

Среда
25 марта 2020
14:41

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


В Крыму 70% водителей частных рейсовых автобусов пренебрегают требованием надевать маски во время работы.

Об этом сообщает министерство транспорта Республики Крым. Нарушения выявили по результатам рейда, проведенного на автостанциях «Курортная», «Восточная» и на Центральном автовокзале.

Кроме того, водителями нарушается периодичность смены ватно-марлевой повязки. Руководители муниципалитетов, как представители заказчиков перевозок, отрабатывают меры воздействия на нерадивых водителей. Крайняя мера – отстранение от перевозок.

Работа проводится и с водителями такси. В частности, их обязали соблюдать меры профилактики распространения коронавирусной инфекции при перевозке пассажиров: они обязаны использовать одноразовые медицинские маски, регулярно мыть руки или протирать их антисептиком.

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Ряд требований касается и автомобилей. Водителям необходимо проветривать их, обрабатывать дезинфицирующими средствами салон, протирать ручки, руль и ремни безопасности.

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