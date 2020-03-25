В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Путин объявил следующую неделю нерабочей Санаторно-курортное лечение в России оказалось под угрозой остановки В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД Где в Крыму откроют обсерваторы для изоляции больных коронавирусом
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020
© Новости Крыма
Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
— У нас под медицинским наблюдением на сегодняшний день 1345 человек, а под динамическим 1293 человека. В стационарах 52 человека, подтвержденный вирус 7 человек. В Евпатории (у пациента – Ред.) состояние компенсировано, Ялта – 4 человека, один поступил с высокой температурой, у него пневмония. (…) Остальные члены семьи в удовлетворительном состоянии. Двое жителей Симферополя: одна из них находится в Симферополе, одна в Саках — состояние удовлетворительное, — сообщил Чемоданов.
Читайте: Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Санаторно-курортное лечение в России оказалось под угрозой остановки. Правительство России поручило федеральному министерству труда и социальной защиты и Фонду социального страхования представить предложения о приостановке организации санаторно-курортного лечения ряда категорий граждан в 2020 году.
Сегодня: Где в Крыму откроют обсерваторы для изоляции больных коронавирусом. В Крыму будут подготовлены три медучреждения для изоляции лиц, зараженных коронавирусной инфекцией - обсерваторы.
Сегодня: Дочь экс-премьера Крыма заразилась коронавирусом. Дочь бывшего премьер-министра Крыма Василия Джарты заразилась коронавирусом в Киевской области.
Сегодня: Стали известны новые подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму. Зараженная коронавирусом семья, прибывшая из ОАЭ, проживает в Ялте. Еще двое инфицированных – в Симферополе и Саках. Все они не связаны с поездками на материковую Украину.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/v-kakih-gorodah-kryma-nahodyatsya-zarazhennye-koronavirusom-129462/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:34 Путин объявил следующую неделю нерабочей
15:10 Санаторно-курортное лечение в России оказалось под угрозой остановки
14:41 В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками
14:38 Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД
14:20 Развитие Балаклавы может споткнуться о братскую могилу
14:01 Где в Крыму откроют обсерваторы для изоляции больных коронавирусом
13:48 Дочь экс-премьера Крыма заразилась коронавирусом
13:30 Керчанка нашла карту с пинкодом, теперь ей грозит шесть лет за кражу