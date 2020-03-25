В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

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На сегодняшний день под медицинским наблюдением в Крыму находится 1345 человек, в стационарах – 52 человека.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

— У нас под медицинским наблюдением на сегодняшний день 1345 человек, а под динамическим 1293 человека. В стационарах 52 человека, подтвержденный вирус 7 человек. В Евпатории (у пациента – Ред.) состояние компенсировано, Ялта – 4 человека, один поступил с высокой температурой, у него пневмония. (…) Остальные члены семьи в удовлетворительном состоянии. Двое жителей Симферополя: одна из них находится в Симферополе, одна в Саках — состояние удовлетворительное, — сообщил Чемоданов.

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