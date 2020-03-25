Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Путин объявил следующую неделю нерабочей Санаторно-курортное лечение в России оказалось под угрозой остановки В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД Где в Крыму откроют обсерваторы для изоляции больных коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Среда
25 марта 2020
10:36

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

© Новости Крыма

На сегодняшний день под медицинским наблюдением в Крыму находится 1345 человек, в стационарах – 52 человека.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

— У нас под медицинским наблюдением на сегодняшний день 1345 человек, а под динамическим 1293 человека. В стационарах 52 человека, подтвержденный вирус 7 человек. В Евпатории (у пациента – Ред.) состояние компенсировано, Ялта – 4 человека, один поступил с высокой температурой, у него пневмония. (…) Остальные члены семьи в удовлетворительном состоянии. Двое жителей Симферополя: одна из них находится в Симферополе, одна в Саках —  состояние удовлетворительное, — сообщил Чемоданов.

Читайте: Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Санаторно-курортное лечение в России оказалось под угрозой остановки. Правительство России поручило федеральному министерству труда и социальной защиты и Фонду социального страхования представить предложения о приостановке организации санаторно-курортного лечения ряда категорий граждан в 2020 году.

Сегодня: Где в Крыму откроют обсерваторы для изоляции больных коронавирусом. В Крыму будут подготовлены три медучреждения для изоляции лиц, зараженных коронавирусной инфекцией - обсерваторы.

Сегодня: Дочь экс-премьера Крыма заразилась коронавирусом. Дочь бывшего премьер-министра Крыма Василия Джарты заразилась коронавирусом в Киевской области.

Сегодня: Стали известны новые подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму. Зараженная коронавирусом семья, прибывшая из ОАЭ, проживает в Ялте. Еще двое инфицированных – в Симферополе и Саках. Все они не связаны с поездками на материковую Украину.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/v-kakih-gorodah-kryma-nahodyatsya-zarazhennye-koronavirusom-129462/

 
 

Проблемы здравоохранения

Дочь экс-премьера Крыма заразилась коронавирусом

Дочь экс-премьера Крыма заразилась коронавирусом

Стали известны новые подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму

Стали известны новые подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД
СЮЖЕТ
Коронавирус

Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.