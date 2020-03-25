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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Алупке из-за пожара эвакуировали более 130 жильцов многоэтажки

Среда
25 марта 2020
08:31

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Крымские спасатели ликвидировали пожар, произошедший накануне вечером в многоэтажном доме в Алупке.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым, из дома эвакуировали 131 человека.

«Звеном газодымозащитной службы проведена разведка. В результате 131 человек эвакуирован, среди которых 25 детей, – говорится в сообщении. – Возгорание было оперативно ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями главного управления МЧС России по Республике Крым в 21.54 на площади 36 кв. метров. Пострадавших нет».

Читайте: В Крыму за неделю произошло 125 пожаров

Сообщение о происшествии поступило в МЧС во вторник в 20.45. Пожар произошел на девятом этаже двенадцатиэтажного дома. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит проводка в кабельной шахте.

Всего, по данным МЧС, за прошедшие сутки в Крыму произошло девять пожаров.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Под Ялтой легковушка попала под «КамАЗ». Один человек серьезно пострадал в результате аварии в поселке Виноградное под Ялтой.

Вчера: В крымских горах два автомобиля утонули в грязи. Крымские спасатели пять часов искали обратившихся в МЧС туристов. Для эвакуации их машин, увязших в раскисшей грязи на горной дороге, потребовались лебедки и такелажное оборудование. сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вчера: В Крыму годовалая девочка утонула в пруду. Следком России по Крыму проводит расследование по факту смерти годовалой девочки.

Вчера: В Крыму водитель фуры погиб под колесами своего же автомобиля. Водитель грузового автомобиля в Кировском районе Крыма врезался в земляную насыпь, вылетел через лобовое стекло и погиб под колесами своего автомобиля.

 

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