В Алупке из-за пожара эвакуировали более 130 жильцов многоэтажки

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020
Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым, из дома эвакуировали 131 человека.
«Звеном газодымозащитной службы проведена разведка. В результате 131 человек эвакуирован, среди которых 25 детей, – говорится в сообщении. – Возгорание было оперативно ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями главного управления МЧС России по Республике Крым в 21.54 на площади 36 кв. метров. Пострадавших нет».
Читайте: В Крыму за неделю произошло 125 пожаров
Сообщение о происшествии поступило в МЧС во вторник в 20.45. Пожар произошел на девятом этаже двенадцатиэтажного дома. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит проводка в кабельной шахте.
Всего, по данным МЧС, за прошедшие сутки в Крыму произошло девять пожаров.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Под Ялтой легковушка попала под «КамАЗ». Один человек серьезно пострадал в результате аварии в поселке Виноградное под Ялтой.
Вчера: В крымских горах два автомобиля утонули в грязи. Крымские спасатели пять часов искали обратившихся в МЧС туристов. Для эвакуации их машин, увязших в раскисшей грязи на горной дороге, потребовались лебедки и такелажное оборудование. сообщает пресс-служба МЧС РК.
Вчера: В Крыму годовалая девочка утонула в пруду. Следком России по Крыму проводит расследование по факту смерти годовалой девочки.
Вчера: В Крыму водитель фуры погиб под колесами своего же автомобиля. Водитель грузового автомобиля в Кировском районе Крыма врезался в земляную насыпь, вылетел через лобовое стекло и погиб под колесами своего автомобиля.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/v-alupke-izza-pozhara-evakuirovali-bolee-130-zhiltsov-mnogoetazhki-129449/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
10:15 В Крыму хотят запретить повышение цен
09:57 В Крыму на карантин по ОРВИ закрыто шесть детсадов и 16 групп
09:37 Журналистов Крыма попросили ограничить хождения в Совмин из-за коронавируса
09:32 В Крыму закрывают ночные клубы, кальянные и кинотеатры
09:25 Под Ялтой легковушка попала под «КамАЗ»
09:17 Дом-музей Чехова в Ялте проводит бесплатные онлайн-экскурсии
08:52 Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса
08:37 Путин запретил гражданам Украины владеть землей в Крыму