В Алупке из-за пожара эвакуировали более 130 жильцов многоэтажки

Крымские спасатели ликвидировали пожар, произошедший накануне вечером в многоэтажном доме в Алупке.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым, из дома эвакуировали 131 человека.

«Звеном газодымозащитной службы проведена разведка. В результате 131 человек эвакуирован, среди которых 25 детей, – говорится в сообщении. – Возгорание было оперативно ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями главного управления МЧС России по Республике Крым в 21.54 на площади 36 кв. метров. Пострадавших нет».

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Сообщение о происшествии поступило в МЧС во вторник в 20.45. Пожар произошел на девятом этаже двенадцатиэтажного дома. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит проводка в кабельной шахте.

Всего, по данным МЧС, за прошедшие сутки в Крыму произошло девять пожаров.

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