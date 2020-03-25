Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Утреннее ДТП на «Тавриде»: подробности от полиции

Среда
25 марта 2020
12:39

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Утром 25 марта на трассе «Таврида» в Белогорском районе возле села Муромское столкнулись две легковушки.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В ГИБДД Республики Крым уточнили, что виновником аварии стал водитель «Ниссана», выехавший на полосу встречного движения по неустановленным причинам.

«В 8:30 водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь по автодороге «Таврида» в сторону города Феодосия, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада». Автомобили получили технические повреждения,» - рассказали в ведомстве.

Читайте: В Крыму годовалая девочка утонула в пруду

При этом оба водителя получили незначительные травмы и в госпитализации не нуждались. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Под Ялтой легковушка попала под «КамАЗ». Один человек серьезно пострадал в результате аварии в поселке Виноградное под Ялтой.

Сегодня: В Алупке из-за пожара эвакуировали более 130 жильцов многоэтажки. Крымские спасатели ликвидировали пожар, произошедший накануне вечером в многоэтажном доме в Алупке.

Вчера: В крымских горах два автомобиля утонули в грязи. Крымские спасатели пять часов искали обратившихся в МЧС туристов. Для эвакуации их машин, увязших в раскисшей грязи на горной дороге, потребовались лебедки и такелажное оборудование. сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вчера: В Крыму годовалая девочка утонула в пруду. Следком России по Крыму проводит расследование по факту смерти годовалой девочки.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/utrennee-dtp-na-tavride-podrobnosti-ot-politsii-129466/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

На севастопольском кладбище произошла странная история

На севастопольском кладбище произошла странная история

В Крыму волки задрали стадо коз

В Крыму волки задрали стадо коз

Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов

Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.