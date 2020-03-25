Утреннее ДТП на «Тавриде»: подробности от полиции

Утром 25 марта на трассе «Таврида» в Белогорском районе возле села Муромское столкнулись две легковушки.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В ГИБДД Республики Крым уточнили, что виновником аварии стал водитель «Ниссана», выехавший на полосу встречного движения по неустановленным причинам.

«В 8:30 водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь по автодороге «Таврида» в сторону города Феодосия, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада». Автомобили получили технические повреждения,» - рассказали в ведомстве.

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При этом оба водителя получили незначительные травмы и в госпитализации не нуждались. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.

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