У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму

© Новости Крыма

В представительстве президента Украины в АРК считают указ российского президента Владимира Путина об ограничении права на землю в Крыму «военным преступлением».

В ведомстве призвали граждан Украины в случае изъятия их имущества властями полуострова обращаться в представительство с заявлениями «для документирования, расследования и совместного противодействия».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

«В соответствии со статьей 53 Женевской конвенции о защите гражданского населения государству-оккупанту запрещается любое уничтожение движимого или недвижимого имущества, являющегося индивидуальной или коллективной собственностью частных лиц или государства, или других общественных учреждений или социальных или кооперативных организаций. Кроме того, такие действия оккупационных властей могут трактоваться как нарушение положений статьи 1 Протокола-1 ЕКПЧ по защите права собственности, а именно нарушение права на уважение своей собственности», – сказано в заявлении представительства.

Согласно указу Путина, крымчане, у которых нет гражданства России, и которые на законных основаниях ранее получили в собственность земельные участки на побережье полуострова, теперь должны их или продать в течение года, или получить российский паспорт, или переписать участок на фирму с российской регистрацией.

Читайте: Крымчан наказали за нарушение норм земельного законодательства на 12 млн рублей

«Такая политика Российской Федерации уже длительное время приводит к нарушениям прав человека и военным преступлениям. Ранее прокуратура АР Крым совместно с Региональным центром прав человека уже направили сообщение в Офис Прокурора Международного уголовного суда в связи с совершением оккупационными властями таких военных преступлений, как массовое уничтожение и экспроприация имущества государства и частных лиц в Крыму. Также о фактах грубых нарушений прав собственности указано Министерством юстиции в межгосударственном заявлении Украины против России в ЕСПЧ», – говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 марта расширил перечень территорий, земельные участки, которые не могут быть в собственности у «иностранцев» и «зарубежных юридических лиц» – в список вошло большинство районов Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Путин запретил гражданам Украины владеть землей в Крыму. Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому список территорий, где иностранцы не могут владеть землей, расширился и туда попала Республика Крым и Севастополь.

Воскресенье, 22 марта 2020 : В Севастополе чиновник бесплатно раздавал землю в лесопарковой зоне. В Севастополе первый заместитель директора Департамента по имущественным и земельным отношениям обвиняется в превышении служебных полномочий после того, как выделил в лесопарковой зоне несколько участков и бесплатно предоставил их людям.

Воскресенье, 15 марта 2020 : Для трассы «Таврида» в Севастополе изымут 21 земельный участок. Для строительства 8-го этапа трассы «Таврида» правительство Севастополя выкупит 21 земельный участок, находящийся в частной собственности.

Пятница, 28 февраля 2020 : Власти Крыма предлагает в аренду 56 га земли в Черноморском районе. Цель использования участка – сельскохозяйственные работы.