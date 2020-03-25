Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом сообщает Минкурортов Крыма.
«О датах проведения форума Министерство курортов и туризма Крыма сообщит дополнительно», – говорится в сообщении.
Власти Крыма планировали потратить 3 миллиона рублей на организацию туристического форума «Открытый Крым». В прошлом году форум «Открытый Крым» проходил в Симферополе. Власти Крыма планировали пригласить туда гостей из Китая и Индии.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом». Российский телеведущий Владимир Соловьев, который раскритиковал условия отдыха в Крыму, представляет собой вариант туриста-хама, считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.
Вчера: В Крыму по-прежнему надеются на очень успешный курортный сезон. Несмотря на выявление первого зараженного коронавирусом в Крыму, отели санатории Крыма должны быть загружены на 90-100% в высокий курортный сезон.
Понедельник, 23 марта 2020: Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!». Российский телеведущий Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» радиостанции «Вести FM» жестко раскритиковал условия отдыха на Крымском полуострове.
Понедельник, 23 марта 2020: В минкурортов Крыма пообещали помочь туристам в сложной ситуации. В связи с ухудшением эпидемической обстановки в мире для крымачан, столкнувшихся с проблемами во время отдыха за границей, и туристов, находящихся в Крыму, создадут ситуационный центр.
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