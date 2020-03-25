Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса

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Из-за распространения коронавирусной инфекции переносится 10-й туристический форум «Открытый Крым», который в этом году планировали провести в апреле в Ялте.

Об этом сообщает Минкурортов Крыма.

«О датах проведения форума Министерство курортов и туризма Крыма сообщит дополнительно», – говорится в сообщении.

Власти Крыма планировали потратить 3 миллиона рублей на организацию туристического форума «Открытый Крым». В прошлом году форум «Открытый Крым» проходил в Симферополе. Власти Крыма планировали пригласить туда гостей из Китая и Индии.

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