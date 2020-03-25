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Стало известно что делают с пассажирами с признаками ОРВИ в аэропорту Симферополь

Среда
25 марта 2020
10:33

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Стало известно что делают с пассажирами с признаками ОРВИ в аэропорту Симферополь

© Википедия

В аэропорту Симферополь все пассажиры, у которых выявлены признаки ОРВИ, направляются к медикам.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажиры с признаками заражения вирусами выявляются с помощью дистанционного температурного скрининга, приводящегося сотрудниками с помощью стационарных и мобильных тепловизоров.

«Пассажиры с высокой температурой и другими признаками заболевания направляются к медработникам, которые дежурят в аэропорту на постоянной основе. Они готовы оказать квалифицированную помощь и в случае необходимости осуществить сбор биоматериала для последующего анализа на коронавирусную инфекцию в специализированных учреждениях», - сообщили в аэропорту.

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Кроме того, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией особое внимание уделяется обработке воздушных судов и помещений.

«В комнате матери и ребенка уборка ведется в усиленном режиме с применением дезинфицирующих средств. Для обеззараживания воздуха работает специальное оборудование - рециркулятор. Санитарная уборка молельных комнат в аэропорту также усилена», - говорится в сообщении.

Все сотрудники аэропорта обеспечены индивидуальными средствами защиты и обязательно проходят обязательную термометрию. 

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