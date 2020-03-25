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Стали известны новые подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму

Среда
25 марта 2020
12:57

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Стали известны новые подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму

© Новости Крыма

Зараженная коронавирусом семья, прибывшая из ОАЭ, проживает в Ялте. Еще двое инфицированных – в Симферополе и Саках. Все они не связаны с поездками на материковую Украину.

Об этом в ходе оперативного штаба заявил глава Минздрава РК Игорь Чемоданов.

«Четыре человека находятся в Ялте – один с дополнительным хроническим заболеванием, состояние троих – удовлетворительное. Еще двое инфицированных в – Симферополе и Саках. Их состояние удовлетворительное», - сообщил министр.

В Роспотребнадзоре уточнили, что семья, проживающая в Ялте, не сразу самоизолировалась после возвращения в Крым.

«Что касается заболевшей семьи из четырех человек, клиника (проявления клинической картины заболевания - ред.) была только у одного человека. Они не стали в режим самоизоляции, но при проявлении клиники обратились за медицинской помощью и только после этого стали в режим самоизоляции. До этого они прилетели в Краснодара, приехали рейсовым автобусом в Симферополь, потом на такси добрались в Ялту. Они госпитализированы», - разъяснила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

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Еще одна женщина, заболевшая коронавирусом, вернулась из Риги. Она прилетела в Крым с пересадкой в аэропорту Шереметьево. По данным крымского Роспотребнадзора, она сразу самоизолировалась, добравшись домой.

Всего под медицинским наблюдением находится 1345 человек. Из них в стационарах остаются 52 человека.

На сегодня в Крыму выявлено семеро заболевших COVID-2019. Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе по Объединенным Арабским Эмиратам. Еще двое больных прибыли после посещения Литвы и Бельгии.

О первом случае заражения в Крыму стало известно 21 марта. Инфицированным стал житель Евпатории, посещавший Францию.

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