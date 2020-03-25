Санаторно-курортное лечение в России оказалось под угрозой остановки

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Путин объявил следующую неделю нерабочей В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД Где в Крыму откроют обсерваторы для изоляции больных коронавирусом Дочь экс-премьера Крыма заразилась коронавирусом

Правительство России поручило федеральному министерству труда и социальной защиты и Фонду социального страхования представить предложения о приостановке организации санаторно-курортного лечения ряда категорий граждан в 2020 году.

Об этом сообщал телеканал RT со ссылкой на соответствующее поручение правительства.

«Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», – говорится в документе.

При этом сроком исполнения указан день, когда было дано само поручение – 24 марта.

Читайте: Больничные для крымчан на карантине будут оформляться дистанционно

Роспотребнадзору поручено изучить возможность использования санаториев для карантина и оказания медпомощи заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также правительство России поручило регионам в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции закрыть кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Где в Крыму откроют обсерваторы для изоляции больных коронавирусом. В Крыму будут подготовлены три медучреждения для изоляции лиц, зараженных коронавирусной инфекцией - обсерваторы.

Сегодня : Дочь экс-премьера Крыма заразилась коронавирусом. Дочь бывшего премьер-министра Крыма Василия Джарты заразилась коронавирусом в Киевской области.

Сегодня : Стали известны новые подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму. Зараженная коронавирусом семья, прибывшая из ОАЭ, проживает в Ялте. Еще двое инфицированных – в Симферополе и Саках. Все они не связаны с поездками на материковую Украину.

Сегодня : «Крымроза» выпустит почти 30 тысяч антисептиков с лавандой. Известный производитель крымской косметики – комбинат «Крымская роза» к концу месяца выпустит серию антисептических средств.