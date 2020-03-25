Санаторно-курортное лечение в России оказалось под угрозой остановки

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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25 марта 2020
Об этом сообщал телеканал RT со ссылкой на соответствующее поручение правительства.
«Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», – говорится в документе.
При этом сроком исполнения указан день, когда было дано само поручение – 24 марта.
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Роспотребнадзору поручено изучить возможность использования санаториев для карантина и оказания медпомощи заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Также правительство России поручило регионам в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции закрыть кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры.
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