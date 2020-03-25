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Власть -> Армия и флот

Российский военный самолет пропал у берегов Крыма

Среда
25 марта 2020
23:09

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Российский военный самолет пропал у берегов Крыма

© Виталий Кузьмин / Wikimedia Commons

У берегов Крыма при проведении плановых полетов потерпел крушение самолет Су-27 Министерства обороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

По информации Минобороны, экипаж самолета подал аварийный сигнал в 50 километрах от Феодосии. В предполагаемый район крушения были направлены спасатели. В ведомстве добавили, что поисковая операция затруднена сложными метеоусловиями.

Всего в спасательной операции принимают участие самолет АН-26 и вертолет Ми-8, противолодочных корабль Черноморского флота, а также суда, которые находились в близости от предполагаемого места падения.

Читайте: Военные корабли НАТО направляются в акваторию Черного моря

Кроме того, по информации Росморречфлота, на поиски Су-27 направляются два буксира - «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Предположительно в район поисков они прибудут через 2 - 2,5 часа.

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