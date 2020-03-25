Российский военный самолет пропал у берегов Крыма

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У берегов Крыма при проведении плановых полетов потерпел крушение самолет Су-27 Министерства обороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

По информации Минобороны, экипаж самолета подал аварийный сигнал в 50 километрах от Феодосии. В предполагаемый район крушения были направлены спасатели. В ведомстве добавили, что поисковая операция затруднена сложными метеоусловиями.

Всего в спасательной операции принимают участие самолет АН-26 и вертолет Ми-8, противолодочных корабль Черноморского флота, а также суда, которые находились в близости от предполагаемого места падения.

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Кроме того, по информации Росморречфлота, на поиски Су-27 направляются два буксира - «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Предположительно в район поисков они прибудут через 2 - 2,5 часа.

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