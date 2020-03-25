Российский военный самолет пропал у берегов Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020
© Виталий Кузьмин / Wikimedia Commons
По информации Минобороны, экипаж самолета подал аварийный сигнал в 50 километрах от Феодосии. В предполагаемый район крушения были направлены спасатели. В ведомстве добавили, что поисковая операция затруднена сложными метеоусловиями.
Всего в спасательной операции принимают участие самолет АН-26 и вертолет Ми-8, противолодочных корабль Черноморского флота, а также суда, которые находились в близости от предполагаемого места падения.
Читайте: Военные корабли НАТО направляются в акваторию Черного моря
Кроме того, по информации Росморречфлота, на поиски Су-27 направляются два буксира - «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Предположительно в район поисков они прибудут через 2 - 2,5 часа.
Новости Крыма сообщали ранее:
Понедельник, 23 марта 2020: Военные корабли НАТО направляются в акваторию Черного моря. Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) направляются в акваторию Черного моря.
Воскресенье, 22 марта 2020: Корабли ЧФ отработали уничтожение воздушных, береговых и морских целей. Экипажи больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» на морских полигонах Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.
Суббота, 21 марта 2020: Военнослужащий в Крыму обвиняется в вымогательстве денег у сослуживца. Военнослужащий и его знакомые в Крыму обвиняются в вымогательстве денег у другого военнослужащего.
Пятница, 20 марта 2020: Украина собирается строить новую военно-морскую базу на Азовском море. В Украине обсуждается вопрос строительства новой военно-морской базы на Азовском море, для чего частично будут использоваться мощности Бердянского морского торгового порта.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/rossiiskii-voennyi-samolet-propal-u-beregov-kryma-129493/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
25 марта Российский военный самолет пропал у берегов Крыма
25 марта В Москве скончались два пациента с коронавирусом
25 марта У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму
25 марта Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз
25 марта В Крыму развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом
25 марта В Севастополе на карантин отправили еще 700 человек
25 марта Крымчанам напомнили о необходимости дезинфицировать мобильники
25 марта Водителей такси обязали мыть руки с мылом и дезинфицировать авто