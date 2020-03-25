Рейс Анапа - Керчь продлят до Феодосии

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Феодосия
Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе ЮППК, отметив, что рельсовыми автобусами уже перевезено более 3 тысяч пассажиров между Керчью и Анапой.
— Обновляя подвижной состав, мы разработали специальный дизайн наших поездов, который будет радовать не только местных жителей, но и отдыхающих в Крыму. В дизайне использованы характерные для полуострова символы: море, дельфины и чайки, — рассказал генеральный директор Южной пригородной пассажирской компании Алексей Ильиных.
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Также между городами на Крымском полуострове начнут курсировать два комфортабельных электропоезда серии ЭД4М. Поезда будут выполнять ежедневно два рейса туда и обратно из Севастополя в Евпаторию с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках до ввода летнего графика. Время в пути до конечной станции составит 2 часа 40 минут. Стоимость проезда – около 250 рублей. Все вагоны оборудованы системами микроклимата.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: На трассе Симферополь - Алушта открыли надземный переход. Первый надземный переход открыли на трассе Симферополь – Алушта в селе Перевальное.
Вчера: Частные перевозчики в Крыму нарушают масочный режим. Рабочие группы Минтранса РК выявили нарушения при перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.
Понедельник, 23 марта 2020: Пассажиропоток на админгранице с Украиной в Крыму сократился в 20 раз. Пассажиропоток на пунктах пропуска на границе с Украиной в Крыму сократился почти в 20 раз.
Понедельник, 23 марта 2020: Из Астрахани в Крым запустят прямые авиарейсы. С 6 июня между Симферополем и Астраханью после четырехлетнего перерыва возобновятся прямые авиарейсы, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.
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