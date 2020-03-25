Рейс Анапа - Керчь продлят до Феодосии

Улучшая транспортную доступность в регионе, Южная пригородная пассажирская компания планирует продлить маршрут Анапа-Керчь до Феодосии.

Об этом сообщили в пресс-службе ЮППК, отметив, что рельсовыми автобусами уже перевезено более 3 тысяч пассажиров между Керчью и Анапой.

— Обновляя подвижной состав, мы разработали специальный дизайн наших поездов, который будет радовать не только местных жителей, но и отдыхающих в Крыму. В дизайне использованы характерные для полуострова символы: море, дельфины и чайки, — рассказал генеральный директор Южной пригородной пассажирской компании Алексей Ильиных.

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Также между городами на Крымском полуострове начнут курсировать два комфортабельных электропоезда серии ЭД4М. Поезда будут выполнять ежедневно два рейса туда и обратно из Севастополя в Евпаторию с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках до ввода летнего графика. Время в пути до конечной станции составит 2 часа 40 минут. Стоимость проезда – около 250 рублей. Все вагоны оборудованы системами микроклимата.

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