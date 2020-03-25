Развитие Балаклавы может споткнуться о братскую могилу

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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Март 2020
25 марта 2020
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Фактически, площадка под будущую большую стройку окружает его со всех сторон – что, с учетом всего прежнего опыта, не может не вызывать тревоги о будущем этого памятного места.
Этой тревогой севастопольцы делятся в письмах.
«Иваны, родства не помнящие, делают площадку под торгово-развлекательный центр на месте кладбища, где похоронены освободители Севастополя, Балаклавы, те, кто отдал жизнь за Победу. Где и кто поклонится их праху? В 2019 году Севастополь отметил 75 лет освобождения, о лежащих здесь – не вспоминали давно. Севастопольцы, депутаты всех уровней и партий – что делать?», – говорится в одном из писем.
На месте, о котором пишут севастопольцы, находятся могилы нескольких десятков защитников и освободителей Севастополя. Одна – братская, где захоронены 29 воинов, одна – лейтенанта Важдаева, погибшего уже после освобождения основной части Севастополя, 15 мая 1944 года. В центре стоит памятник всем погибшим в 1941-1944 годах.
Весь небольшой комплекс в настоящее время окружен разрытой землей и побочными следами демонтажа дробильной фабрики, который состоялся в рамках программы превращения Балаклавы в так называемый «яхтенный центр международного уровня».
Как сообщала вице-губернатор Мария Литовко, строительство гостиничного комплекса на месте дробильно-обогатительной фабрики рудоуправления им. Горького может начаться уже в 2020 году. Причем до последнего момента было непонятно – за чьи деньги.
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«Когда будут заключены соответствующие соглашения, мы поймем, откуда эти инвесторы», — описывала детали инвестиционного планирования Мария Литовко.
Дополнительную неопределенность вносило то, что площадка под гостиницу и ТРЦ находится в состоянии передачи городу – что усиливает риски попросту «забыть» про существующую на этом месте братскую могилу. Стоит отметить, что это далеко не единственное место захоронения в данном районе, немного дальше находится старое небольшое «гражданское» кладбище.
Руководитель приоритетного проекта развития Балаклавы Тамара Гайворонская подтвердила, что братская могила находится в перечне мемориалов Севастополя, и состоит в ведении отдела благоустройства департамента городского хозяйства.
«К 9 мая будет наведен порядок силами управления благоустройства. Вопрос решается по всем таким объектам –- куда они будут передаваться, муниципалитетам или останутся в непосредственном ведении города. По всем будет наведен порядок», – подчеркнула Гайворонская.
По информации правительства, управление благоустройства до сих пор не могло получить доступ к братской могиле пограничников.
«Сейчас этот вопрос под контролем и в ближайшее время начнутся работы», – отметила руководитель приоритетного проекта.
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