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Власть -> Развитие Крыма

Развитие Балаклавы может споткнуться о братскую могилу

Среда
25 марта 2020
14:20

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Развитие Балаклавы может споткнуться о братскую могилу

© Форпост

На площадке, которую Балаклавское рудоуправление подготовило для передачи властям Севастополя, пожелавших строить там гостиницу и торгово-развлекательный центр, находится братская могила пограничников, погибших в боях за Севастополь, и небольшой памятник.

Фактически, площадка под будущую большую стройку окружает его со всех сторон – что, с учетом всего прежнего опыта, не может не вызывать тревоги о будущем этого памятного места.

Этой тревогой севастопольцы делятся в письмах.

«Иваны, родства не помнящие, делают площадку под торгово-развлекательный центр на месте кладбища, где похоронены освободители Севастополя, Балаклавы, те, кто отдал жизнь за Победу. Где и кто поклонится их праху? В 2019 году Севастополь отметил 75 лет освобождения, о лежащих здесь – не вспоминали давно. Севастопольцы, депутаты всех уровней и партий – что делать?», – говорится в одном из писем.

На месте, о котором пишут севастопольцы, находятся могилы нескольких десятков защитников и освободителей Севастополя. Одна – братская, где захоронены 29 воинов, одна – лейтенанта Важдаева, погибшего уже после освобождения основной части Севастополя, 15 мая 1944 года. В центре стоит памятник всем погибшим в 1941-1944 годах.

Весь небольшой комплекс в настоящее время окружен разрытой землей и побочными следами демонтажа дробильной фабрики, который состоялся в рамках программы превращения Балаклавы в так называемый «яхтенный центр международного уровня».

Как сообщала вице-губернатор Мария Литовко, строительство гостиничного комплекса на месте дробильно-обогатительной фабрики рудоуправления им. Горького может начаться уже в 2020 году. Причем до последнего момента было непонятно – за чьи деньги.

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«Когда будут заключены соответствующие соглашения, мы поймем, откуда эти инвесторы», — описывала детали инвестиционного планирования Мария Литовко.

Дополнительную неопределенность вносило то, что площадка под гостиницу и ТРЦ находится в состоянии передачи городу – что усиливает риски попросту «забыть» про существующую на этом месте братскую могилу. Стоит отметить, что это далеко не единственное место захоронения в данном районе, немного дальше находится старое небольшое «гражданское» кладбище.

Руководитель приоритетного проекта развития Балаклавы Тамара Гайворонская подтвердила, что братская могила находится в перечне мемориалов Севастополя, и состоит в ведении отдела благоустройства департамента городского хозяйства.

«К 9 мая будет наведен порядок силами управления благоустройства. Вопрос решается по всем таким объектам –- куда они будут передаваться, муниципалитетам или останутся в непосредственном ведении города. По всем будет наведен порядок», – подчеркнула Гайворонская.

По информации правительства, управление благоустройства до сих пор не могло получить доступ к братской могиле пограничников.

«Сейчас этот вопрос под контролем и в ближайшее время начнутся работы», – отметила руководитель приоритетного проекта.

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