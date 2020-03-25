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Власть -> Земельные вопросы

Путин запретил гражданам Украины владеть землей в Крыму

Среда
25 марта 2020
08:37

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Март 2020
25 марта 2020


Путин запретил гражданам Украины владеть землей в Крыму

© Новости Крыма

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому список территорий, где иностранцы не могут владеть землей, расширился и туда попала Республика Крым и Севастополь.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В «перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками» вошли 19 муниципальных образований, расположенные по всей территории полуострова и восемь на территории города федерального значения Севастополь.

В Украине уже отреагировали на данный Указ. Так депутат от партии «Слуга народа» Виталий Безгин направил депутатский запрос, адресованный украинскому вице-премьеру Алексею Резникову, главе МИД страны Дмитрию Кулебе и Антону Кориневичу, постоянному представителю президенту Украины в АРК. В тексте запроса он попросил «принять меры защиты прав граждан на имущество» и «обеспечить ознакомление международного сообщества с позицией Украины по данному вопросу».

Читайте: Власти Крыма пообещали изъять десятки земельных участков на набережной Коктебеля

Новости Крыма сообщали ранее:

Воскресенье, 22 марта 2020: В Севастополе чиновник бесплатно раздавал землю в лесопарковой зоне. В Севастополе первый заместитель директора Департамента по имущественным и земельным отношениям обвиняется в превышении служебных полномочий после того, как выделил в лесопарковой зоне несколько участков и бесплатно предоставил их людям.

Воскресенье, 15 марта 2020: Для трассы «Таврида» в Севастополе изымут 21 земельный участок. Для строительства 8-го этапа трассы «Таврида» правительство Севастополя выкупит 21 земельный участок, находящийся в частной собственности.

Пятница, 28 февраля 2020: Власти Крыма предлагает в аренду 56 га земли в Черноморском районе. Цель использования участка – сельскохозяйственные работы.

Пятница, 21 февраля 2020: Власти Ялты хотят принудительно выкупать землю. Ялтинские власти намерены провести ревизию выставленных на продажу земельных участков.

 

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