Путин запретил гражданам Украины владеть землей в Крыму

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В «перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками» вошли 19 муниципальных образований, расположенные по всей территории полуострова и восемь на территории города федерального значения Севастополь.
В Украине уже отреагировали на данный Указ. Так депутат от партии «Слуга народа» Виталий Безгин направил депутатский запрос, адресованный украинскому вице-премьеру Алексею Резникову, главе МИД страны Дмитрию Кулебе и Антону Кориневичу, постоянному представителю президенту Украины в АРК. В тексте запроса он попросил «принять меры защиты прав граждан на имущество» и «обеспечить ознакомление международного сообщества с позицией Украины по данному вопросу».
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Новости Крыма сообщали ранее:
Воскресенье, 22 марта 2020: В Севастополе чиновник бесплатно раздавал землю в лесопарковой зоне. В Севастополе первый заместитель директора Департамента по имущественным и земельным отношениям обвиняется в превышении служебных полномочий после того, как выделил в лесопарковой зоне несколько участков и бесплатно предоставил их людям.
Воскресенье, 15 марта 2020: Для трассы «Таврида» в Севастополе изымут 21 земельный участок. Для строительства 8-го этапа трассы «Таврида» правительство Севастополя выкупит 21 земельный участок, находящийся в частной собственности.
Пятница, 28 февраля 2020: Власти Крыма предлагает в аренду 56 га земли в Черноморском районе. Цель использования участка – сельскохозяйственные работы.
Пятница, 21 февраля 2020: Власти Ялты хотят принудительно выкупать землю. Ялтинские власти намерены провести ревизию выставленных на продажу земельных участков.
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