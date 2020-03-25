Путин объявил следующую неделю нерабочей

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом он заявил в видеообращении к россиянам.
«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля», – сказал глава государства.
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Как сообщалось ранее, в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Документ был опубликован на официальном сайте крымского правительства.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал руководство МВД «отработать все приемы рукопашного боя» на тех, кто скрывает поездки за рубеж.
Сегодня: В Крыму хотят запретить повышение цен. Власти Крыма обратились в правительство РФ с предложением запретить повышение цен на антисептики и лекарственные препараты.
Вчера: Еда и лекарства в Крыму: оперативные данные оперштаба. Информация о торговых объектах Крыма, где сильно завышены цены на продукты, передается в местное управление Федеральной антимонопольной службы.
Вчера: Аксенов хочет, чтобы кинотетары Крыма рассаживали зрителей в шахматном порядке. Власти Крыма намерены полностью закрыть или ограничить работу всех кинотеатров республики.
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