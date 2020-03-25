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Путин объявил следующую неделю нерабочей

Среда
25 марта 2020
15:34

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Президент России Владимир Путин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.

Об этом он заявил в видеообращении к россиянам.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля», – сказал глава государства.

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Как сообщалось ранее, в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Документ был опубликован на официальном сайте крымского правительства.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал руководство МВД «отработать все приемы рукопашного боя» на тех, кто скрывает поездки за рубеж.

Сегодня: В Крыму хотят запретить повышение цен. Власти Крыма обратились в правительство РФ с предложением запретить повышение цен на антисептики и лекарственные препараты.

Вчера: Еда и лекарства в Крыму: оперативные данные оперштаба. Информация о торговых объектах Крыма, где сильно завышены цены на продукты, передается в местное управление Федеральной антимонопольной службы.

Вчера: Аксенов хочет, чтобы кинотетары Крыма рассаживали зрителей в шахматном порядке. Власти Крыма намерены полностью закрыть или ограничить работу всех кинотеатров республики.

 

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