Прогноз погоды в Крыму на среду 25 марта

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 2 до 11, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 57 до 82 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 25 марта.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 78 процентов. Ветер восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 65 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 11, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 78 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 7, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 81 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 82 процентов. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов. Ветер восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов. Ветер восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 7, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 82 процентов. Ветер восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 7, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Коктебеле - 8, в Массандре - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 16, в Одессе - 8, в Сочи - 11, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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