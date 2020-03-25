Прогноз погоды в Крыму на среду 25 марта

Использованы материалы: Новости Крыма
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25 марта 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 25 марта.
В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 78 процентов. Ветер восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.
В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 65 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 11, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.
В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 78 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 7, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.
В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 81 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.
В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 82 процентов. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.
В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов. Ветер восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.
В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов. Ветер восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 7, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.
В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 82 процентов. Ветер восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 7, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Коктебеле - 8, в Массандре - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 16, в Одессе - 8, в Сочи - 11, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 марта
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 марта. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 46 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 15 м/с.
Понедельник, 23 марта 2020: Холод и ураганный ветер: на Крым надвигается шторм. В течение трех суток в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра. На полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Понедельник, 23 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от 0 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 56 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.
Воскресенье, 22 марта 2020: На Крым идут еще одни сильные заморозки. Очередная волна заморозков идет на Крым.
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