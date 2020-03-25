Под Ялтой легковушка попала под «КамАЗ»

Один человек серьезно пострадал в результате аварии в поселке Виноградное под Ялтой.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21043«не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом».

В результате происшествия пострадал водитель «ВАЗа». Его госпитализировали. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы и ушибы.

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По факту ДТП полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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