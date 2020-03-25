Минобразования Крыма предлагает учителям надиктовывать уроки по телефону

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020
Почти полторы тысячи детей не имеют доступа в интернет и эти данные далеко не полные.
— В школах идет освоение методики дистанционного обучения, — сообщила министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик. — Но не у всех детей есть подключенный интернет дома.
Чтобы компенсировать отсутствие веб-платформ, Минобразвоания договорилось с телеканалом «Первый крымский», и ежедневно 4 часа эфира будет отдано под школьные занятия, прежде всего для предметов по ОГЭ и ЕГЭ — русский язык, математика, химия, биология.
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В радиоформате будут идти уроки по русской литературе и обществознанию, пишет КП-Крым Рассчитывать на полноценный объем материала не стоит — подача будет блочная по 10-15 минут на тему и домашнее задание.
— Передача информации может осуществляться и по телефону, — считает министр. — У ребенка есть учебник, и мы делаем призыв к тому, что детям нужно учится работать с учебниками. Мы понимаем, что дети будут успешны в такой форме обучения там, где отработана самостоятельность и дети владеют основными учебными умениями.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму на карантин по ОРВИ закрыто шесть детсадов и 16 групп. Учебное заведение закрывается на карантин, если 20% детей в группе или в детсаду болеют ОРВИ.
Вчера: В Крыму интернет стали измерять в мегапикселях. Крым оказался не готов к переходу на дистанционное обучение.
Вчера: Минобраз Крыма хочет временно отменить льготы на проезд детей. Министр образования Крыма Валентина Лаврик предложила отменить льготы на проезд в общественном транспорте для детей, чтобы ограничить их передвижение в период распространения коронавируса.
Вчера: Телеуроки в Крыму организуют и для учеников 5-8 и 10 классов. Об этом заявила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
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