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Минобразования Крыма предлагает учителям надиктовывать уроки по телефону

Среда
25 марта 2020
11:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


В сельской местности возникли сложности с переходом школьников на дистанционное обучение, которое с 30 марта внедряется во всех школах Крыма.

Почти полторы тысячи детей не имеют доступа в интернет и эти данные далеко не полные.

— В школах идет освоение методики дистанционного обучения, — сообщила министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик. — Но не у всех детей есть подключенный интернет дома.

Чтобы компенсировать отсутствие веб-платформ, Минобразвоания договорилось с телеканалом «Первый крымский», и ежедневно 4 часа эфира будет отдано под школьные занятия, прежде всего для предметов по ОГЭ и ЕГЭ — русский язык, математика, химия, биология.

Читайте: В Крыму против дистанционного ЕГЭ из-за пандемии

В радиоформате будут идти уроки по русской литературе и обществознанию, пишет КП-Крым Рассчитывать на полноценный объем материала не стоит — подача будет блочная по 10-15 минут на тему и домашнее задание.

— Передача информации может осуществляться и по телефону, — считает министр. — У ребенка есть учебник, и мы делаем призыв к тому, что детям нужно учится работать с учебниками. Мы понимаем, что дети будут успешны в такой форме обучения там, где отработана самостоятельность и дети владеют основными учебными умениями.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму на карантин по ОРВИ закрыто шесть детсадов и 16 групп. Учебное заведение закрывается на карантин, если 20% детей в группе или в детсаду болеют ОРВИ.

Вчера: В Крыму интернет стали измерять в мегапикселях. Крым оказался не готов к переходу на дистанционное обучение.

Вчера: Минобраз Крыма хочет временно отменить льготы на проезд детей. Министр образования Крыма Валентина Лаврик предложила отменить льготы на проезд в общественном транспорте для детей, чтобы ограничить их передвижение в период распространения коронавируса.

Вчера: Телеуроки в Крыму организуют и для учеников 5-8 и 10 классов. Об этом заявила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/minobrazovaniya-kryma-predlagaet-uchitelyam-nadiktovyvat-uroki-po-telefonu-129447/

 
 

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