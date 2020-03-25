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Крымский музтеатр будет показывать спектакли онлайн

Среда
25 марта 2020
07:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Государственный академический музыкальный театр Республики Крым запустил проект «Виртуальный зрительный зал».

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма, видеозаписи спектаклей будут выкладываться в соцсетях.

«Видеозаписи спектаклей выкладываются в свободном доступе на интернет-ресурсах театра – в социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники») и открыты к просмотру на протяжении трех дней, – сообщили в минкульте. – В первой трансляции была представлена музыкальная комедия «Донна Люция, или Здравствуйте, я Ваша тетя!» (по мотивам пьесы Томаса Брандона «Тетка Чарлея»)».

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Отмечается, что виртуальный зрительный зал продолжит свою работу и будет демонстрировать спектакли золотого фонда музыкального театра.

Ранее Государственный академический музыкальный театр Республики Крым перенес все свои спектакли в связи с угрозой распространения коронавируса.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В крымских театрах вместо декораций шьют маски. В настоящее время данная работа направлена на удовлетворение потребности сферы культуры Крыма в обеспечении сотрудников средствами защиты.

Вчера: Бывший мэр Керчи возглавил музей-заповедник «Киммерия Волошина». Экс-глава Керчи, бывший мэром с 1998 по 2014 год, Олег Осадчий назначен директором государственного бюджетного учреждения «Историко-культурный мемориальный музей-заповедник «Киммерия Воловина».

Четверг, 19 марта 2020: Русский театр в Симферополе приостановил работу. Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького в Симферополе приостановил работу на неопределенный срок.

Среда, 4 марта 2020: В Крыму отремонтируют Дома культуры за 73 млн рублей. В 2020 году на ремонт четырех Домов культуры выделено 73 миллиона рублей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/krymskii-muzteatr-budet-pokazyvat-spektakli-onlain-129429/

 
 

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