Крымский музтеатр будет показывать спектакли онлайн

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Как сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма, видеозаписи спектаклей будут выкладываться в соцсетях.
«Видеозаписи спектаклей выкладываются в свободном доступе на интернет-ресурсах театра – в социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники») и открыты к просмотру на протяжении трех дней, – сообщили в минкульте. – В первой трансляции была представлена музыкальная комедия «Донна Люция, или Здравствуйте, я Ваша тетя!» (по мотивам пьесы Томаса Брандона «Тетка Чарлея»)».
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Отмечается, что виртуальный зрительный зал продолжит свою работу и будет демонстрировать спектакли золотого фонда музыкального театра.
Ранее Государственный академический музыкальный театр Республики Крым перенес все свои спектакли в связи с угрозой распространения коронавируса.
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