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«Крымроза» выпустит почти 30 тысяч антисептиков с лавандой

Среда
25 марта 2020
11:45

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Известный производитель крымской косметики – комбинат «Крымская роза» к концу месяца выпустит серию антисептических средств.

Первая партия – почти 30 тысяч упаковок геля и спрея с эфирным маслом лаванды, сообщил генеральный директор предприятия Иван Гладун.

«Такое решение было принято в связи с большим запросом на антисептическую продукцию, дефицит в которой на сегодня испытывают крымчане из-за ажиотажа, вызванного пандемией коронавируса. Средства «Крымской розы» производятся на основе изопропилового спирта. Также в них мы добавили глицерин для увлажнения и эфирное масло лаванды, которое за счет глицерина остается на коже и пролонгирует антимикробное действие средства на руках, – цитирует генерального директора пресс-служба предприятия. – Первая партия антисептических продуктов «Крымской розы» будет ограниченной – предприятие выпустит 20 тысяч спреев и 9 тысяч гелей с антисептическим эффектом».

На предприятии надеются увеличить объем выпускаемых антисептиков, однако «Крымской розе» не хватает изопропилового спирта, который производят всего два завода в России. По словам Гладуна, ближайшая поставка ожидается через 10 дней.

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Приобрести антисептические средства «Крымской розы» можно будет в фирменных магазинах предприятия в Симферополе, а также в сети магазинов бытовой химии. Часть продукции будет отправлена в Москву. Рекомендованная розничная цена, например, геля «Крымской розы» с антисептическим эффектом объемом 275 миллилитров составляет порядка 450 рублей. Гладун уточнил, что большую часть этой суммы составляет стоимость изопропилового спирта. «Мы берем спирт высокого качества, а у него довольно высокая цена. При этом в продукте его порядка 60%», – подчеркнул генеральный директор «Крымской розы».

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