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Крымчанам напомнили о необходимости дезинфицировать мобильники

Среда
25 марта 2020
18:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Крымчанам напомнили о необходимости дезинфицировать мобильники

© Новости Крыма

Памятку по обработке гаджета в условиях распространения коронавируса опубликовали на сайте администрации Симферополя.

Мобильный телефон, напоминают авторы памятки, может являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций.

Тому есть несколько основных причин:

— мобильный телефон часто передается из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда берет его только что помытыми руками;

— мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу;

— многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь повредить;

— многие берут мобильные телефоны с собой в туалет – место очень «богатое» различными возбудителями.

Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Как избежать инфекции?

Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.

Читайте: Крымчанам напомнили о необходимости дезинфицировать мобильники

Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня.

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