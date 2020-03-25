Керчанка нашла карту с пинкодом, теперь ей грозит шесть лет за кражу

Керчанка предстанет перед судом за кражу денежных средств с утерянной гражданкой банковской карты.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейскими установлено, что потерпевшая по пути следования к банкомату, расположенному вблизи одного из супермаркетов города, утеряла кошелек. В портмоне находилась банковская карта и записка с пин-кодом. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в банк для блокировки карты. Однако на тот момент со счета уже была обналичена крупная сумма денежных средств. Материальный ущерб, причиненный гражданке, составил порядка 16 тыс. рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Керчи была установлена подозреваемая в хищении денежных средств. Ею оказалась 52-летняя местная жительница. Женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

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Вину в совершении преступления подозреваемая признала. Чужими денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению. Ущерб заявительнице возместила в полном объеме.

Следственным отделом УМВД России по Керчи местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета).

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа — до лишения свободы на срок до шести лет.

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