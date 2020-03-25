Керчанка нашла карту с пинкодом, теперь ей грозит шесть лет за кражу

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Керчь
Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Полицейскими установлено, что потерпевшая по пути следования к банкомату, расположенному вблизи одного из супермаркетов города, утеряла кошелек. В портмоне находилась банковская карта и записка с пин-кодом. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в банк для блокировки карты. Однако на тот момент со счета уже была обналичена крупная сумма денежных средств. Материальный ущерб, причиненный гражданке, составил порядка 16 тыс. рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Керчи была установлена подозреваемая в хищении денежных средств. Ею оказалась 52-летняя местная жительница. Женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Читайте: Ялтинец украл 200 кг металла из пункта приема лома
Вину в совершении преступления подозреваемая признала. Чужими денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению. Ущерб заявительнице возместила в полном объеме.
Следственным отделом УМВД России по Керчи местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета).
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа — до лишения свободы на срок до шести лет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Полицейские задержали в Ялте двух угонщиков. Двое мужчин, разыскиваемых за угон автомобилей в Севастополе, задержаны полицейскими в Ялте.
Суббота, 21 марта 2020: Пойман серийный вор, обокравший аэропорт Симферополь на две тележки. Правоохранители задержали серийного вора, орудовавшего в аэропорту Симферополя.
Суббота, 21 марта 2020: В Симферополе бывший «зэк» едва не зарезал собутыльника. Сотрудники полиции в Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений.
Четверг, 19 марта 2020: В Симферополе задержали несовершеннолетних угонщиков автомобилей. В Симферополе правоохранителями задержаны трое подростков, подозреваемых в совершении серии угонов автомобилей.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/kerchanka-nashla-kartu-s-pinkodom-teper-ei-grozit-shest-let-za-krazhu-129425/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:34 Путин объявил следующую неделю нерабочей
15:10 Санаторно-курортное лечение в России оказалось под угрозой остановки
14:41 В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками
14:38 Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД
14:20 Развитие Балаклавы может споткнуться о братскую могилу
14:01 Где в Крыму откроют обсерваторы для изоляции больных коронавирусом
13:48 Дочь экс-премьера Крыма заразилась коронавирусом
13:30 Керчанка нашла карту с пинкодом, теперь ей грозит шесть лет за кражу