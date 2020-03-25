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Происшествия -> Криминал

Керчанка нашла карту с пинкодом, теперь ей грозит шесть лет за кражу

Среда
25 марта 2020
13:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Керчанка предстанет перед судом за кражу денежных средств с утерянной гражданкой банковской карты.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейскими установлено, что потерпевшая по пути следования к банкомату, расположенному вблизи одного из супермаркетов города, утеряла кошелек. В портмоне находилась банковская карта и записка с пин-кодом. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в банк для блокировки карты. Однако на тот момент со счета уже была обналичена крупная сумма денежных средств. Материальный ущерб, причиненный гражданке, составил порядка 16 тыс. рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Керчи была установлена подозреваемая в хищении денежных средств. Ею оказалась 52-летняя местная жительница. Женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

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Вину в совершении преступления подозреваемая признала. Чужими денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению. Ущерб заявительнице возместила в полном объеме.

Следственным отделом УМВД России по Керчи местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета).

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа — до лишения свободы на срок до шести лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Суббота, 21 марта 2020: В Симферополе бывший «зэк» едва не зарезал собутыльника. Сотрудники полиции в Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений.

Четверг, 19 марта 2020: В Симферополе задержали несовершеннолетних угонщиков автомобилей. В Симферополе правоохранителями задержаны трое подростков, подозреваемых в совершении серии угонов автомобилей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/kerchanka-nashla-kartu-s-pinkodom-teper-ei-grozit-shest-let-za-krazhu-129425/

 
 

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