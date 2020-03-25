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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Какой сегодня праздник 25 марта

Среда
25 марта 2020
05:17

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Какой сегодня праздник 25 марта

© pixabay.com

Сегодня, 25 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Закликание Весны (Открытие Сварги)

Закликание Весны

Фото natworld.info

Сварга открывается, и к людям сходит богиня Жива-Весна. Сегодня Весну кличет и славит не только человек, но и все живое на свете, празднуя победу жизни над смертью.

На Открытие в третий и в последний раз закликается Весна, когда открывается Сварга никто не работает. Обряд закликания Весны связывали с первым прилетом птиц и началом таяния снегов.

С наступлением утра угощаются ржаным печеньем в форме жаворонков, отпускают живых птиц из клеток на волю, призывая весну. Главными, самыми активными, участниками обряда были девушки и дети.

В этот день женщины «выкликают просо», поют известную песню «А мы просо сеяли, сеяли». Также все играют в обрядовую игру «круглые горелки».

День работника культуры России

День работника культуры России

Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен Указом Президента РФ №1111 от 27 августа 2007 года.

Профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. К своему празднику они, конечно же, традиционно организуют множество прекрасных культурных мероприятий.

Феофанов день (Проломи наст)

Феофан Исповедник - византийский монах, летописец, почитаемый православной церковью в лике преподобного. Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом Мефодием в 9 веке, а также из его собственного произведения «Хронография». Преподобному приписывается дар чудотворения - исцеления болезней и изгнания бесов.

Также сегодня, 25 марта, отмечают такие праздники:

- Католическое Благовещение Пресвятой Девы Марии

- День чтений произведений Джона Толкина (Tolkien Reading Day)

- Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

- Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

Читайте: Какой сегодня праздник 20 марта

- День воли в Беларуси

- День службы безопасности Украины

- День памяти жертв коммунистического геноцида в Латвии

- Праздник баламутов

- Международный день вафель (International Waffle Day)

- День приручения воздушных шариков

- День бездомного человека

- День рождения почтовой открытки

- Международный день нерожденного ребенка (International Day of the Unborn Child)

- Европейский день талантов (EU Talent Day)

- День независимости Греции

Сегодня именины празднуют: Григорий, Феофан, Мария, Семен, Финеес (Финес).

Что происходило 25 марта в прошлые годы

1668 - Состоялись первые в Америке лошадиные бега.

1807 - Начались регулярные перевозки по железной дороге Свонси и Мамблза (Великобритания). Она стала первой железной дорогой с регулярными пассажирскими перевозками.

1821 - Провозглашена независимость Греции от Оттоманской империи.

1857 - Впервые сфотографировано солнечное затмение.

1857 - В Брисбене (Австралия) во второй раз подряд (после 5 апреля 1856) наблюдали солнечное затмение.

1857 - Леон Скотт запатентовал фонавтограф, первый прибор для записи звуковых колебаний.

1872 - Выпущена первая в России почтовая карточка.

1876 - Провела свой первый матч футбольная сборная Уэльса, одна из старейших в мире.

1916 - Женщинам в США разрешено присутствовать на поединках боксеров.

1917 - Вышло постановление Временного правительства об отмене смертной казни.

1940 - Югославский принц Павел подписал соглашение о взаимопомощи с Италией и Германией.

1977 - Элвис Костелло выпустил дебютный сингл «Less Than Zero».

1988 - Австралиец Невилл Паттен построил самый маленький в мире велосипедего колеса были диаметром менее 2-х см.

1993 - Созданное центральное бюро Интерпола Украины.

1998 - В Нью-Йорке американцы Марк и Роберта Грисволд установили мировой рекорд продолжительности поцелуяих поцелуй длился 29 часов без единой перерыва.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 марта. Какие праздники будут завтра?

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму закрывают ночные клубы, кальянные и кинотеатры. Власти Крыма приостановят работу всех досуговых заведений на территории республики.

Сегодня: Дом-музей Чехова в Ялте проводит бесплатные онлайн-экскурсии. Учреждение приступило к трансляции бесплатных онлайн экскурсий в социальных сетях.

Вчера: Какой сегодня праздник 24 марта. Сегодня, 24 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Понедельник, 23 марта 2020: Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса. Пользователи российского сервиса знакомств Мамба стали меньше посещать ресурс и знакомиться в сети.

 

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