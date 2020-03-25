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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Художники нарисовали «Штиль» Айвазовского на фасаде подстанции в Симферополе

Среда
25 марта 2020
13:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Художники нарисовали «Штиль» Айвазовского на фасаде подстанции в Симферополе

© Крымэнерго

Крымские художники украсили трансформаторную подстанцию, которая расположена возле железнодорожного вокзала в Симферополе.

Как сообщила пресс-служба ГУП «Крымэнерго», основой рисунка стала картина Ивана Айвазовского «Штиль».

«Рисунок украсил еще одну старую подстанцию столицы Крыма, расположенную в начале сквера на бульваре Ленина почти напротив железнодорожного вокзала. Теперь у путешественников, прибывающих в Крым поездом, в списке ближайших достопримечательностей будет на один пункт больше», – говорится в сообщении.

Картину, которая стала основой для граффити, выбирали крымчане. Голосование проходило в социальных сетях. В итоге было выбрано произведение Айвазовского «Штиль». В «Крымэнерго» отметили, что это уже четвертая подстанция, которая преобразилась с помощью художников.

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«Первый шедевр по мотивам полотна Айвазовского «Корабль в бушующем море» размещен на трансформаторной подстанции на пересечении улиц Севастопольская – Войкова. Затем воды «Неаполитанского залива» раскинулись на одной из старейших трансформаторных подстанций на перекрестке улиц Караимская – Ленина – Шмидта. Полотно «Ночь. Голубая волна» знаменитого мариниста вдохновило крымских художников создать стрит-арт на подстанции близ перекрестка улиц Козлова – Русская», – рассказали в «Крымэнерго».

На предприятии добавили, что работа продолжалась три дня. До ее начала художники получили все необходимые согласования и в обязательном порядке прошли инструктаж по технике безопасности.

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Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Художники нарисовали «Штиль» Айвазовского на фасаде подстанции в Симферополе

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