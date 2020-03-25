Где в Крыму откроют обсерваторы для изоляции больных коронавирусом

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В Крыму будут подготовлены три медучреждения для изоляции лиц, зараженных коронавирусной инфекцией - обсерваторы.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса заявила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

«На сегодняшний день отработан вопрос обсерваторов. У нас практически готов к работе евпаторийский обсерватор и со следующей недели туда начнется первая загрузка. Обсерватор на территории Керчи готов к приему, там осталось кое-что доделать, нужны небольшие финансовые средства», - рассказала Наталья Пеньковская.

По ее словам, после открытия данных медучреждений Крым будет готов к любому сценарию.

«В настоящее момент количество обсервационных коек расценивается как достаточное. Первый этап – развертывание обсерватора в Евпатории, второй – в Ялте, третий – в Керчи. Поэтапно мы будет отрабатывать вопросы загрузки», - подчеркнула Наталья Пеньковская.

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Кроме того, планируется использовать для изоляции и лечения зараженных бывшие здания лечебных заведений.

«Отдельно хочу сказать, что противочумной станцией рассмотрен вариант использования бывшего инфекционного отделения Феодосийской детской больницы. Там необходимо небольшое дооснащение, особых финансовых ресурсов там не требуется», - подытожила Наталья Пеньковская.

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