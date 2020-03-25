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Эпидемиолог назвал два сценария развития ситуации с коронавирусом

Среда
25 марта 2020
16:26

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Эпидемиолог назвал два сценария развития ситуации с коронавирусом

© День

Распространение COVID-2019 может проходить по двум сценариям. Он может развиваться как подобный ему коронавирус SARS или же как сезонная инфекция.

Об этом заявил эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Российские медики считают, что коронавирус может «прожить» до конца лета, как это было с SARS (тяжелым острым респираторным синдром), источником которого в 2002 году также стал Китай. Тогда об инфекции объявили в ноябре, а завершилась эпидемия к августу 2003 года.

«Есть несколько сценариев, мы не знаем пока. Сценарий есть такой же, как SARS. Может быть такая же судьба, поскольку вирусы родственные», - цитирует эксперта РИА Новости.

Однако возможен и другой сценарий. Коронавирус может повести себя, как сезонная инфекция. То есть летом заболеваемость резко снизится, но к осени опять возрастет.

Читайте: Эпидемиолог назвал два сценария развития ситуации с коронавирусом

Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на полуострове подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Четверо из зараженных вернулись домой из круиза в Объединенных Арабских Эмиратах, еще двое посещали Литву и Бельгию. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен на полуострове 21 марта. Носителем COVID-2019 оказался житель Евпатории, который недавно вернулся из Франции.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано почти 500 заболевших китайской инфекцией.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз. Рекомендации о том, чтобы сбривать бороду во время высокого риска заразиться вирусом, специалисты дали еще несколько лет назад.

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Сегодня: В Севастополе на карантин отправили еще 700 человек. Коронавирусная инфекция пока не коснулась Севастополя, однако количество пациентов, которые пребывают там на карантине, увеличилось более чем в четыре раза.

Сегодня: Крымчанам напомнили о необходимости дезинфицировать мобильники. Памятку по обработке гаджета в условиях распространения коронавируса опубликовали на сайте администрации Симферополя.

 

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