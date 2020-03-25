Эпидемиолог назвал два сценария развития ситуации с коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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25 марта 2020
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Об этом заявил эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Российские медики считают, что коронавирус может «прожить» до конца лета, как это было с SARS (тяжелым острым респираторным синдром), источником которого в 2002 году также стал Китай. Тогда об инфекции объявили в ноябре, а завершилась эпидемия к августу 2003 года.
«Есть несколько сценариев, мы не знаем пока. Сценарий есть такой же, как SARS. Может быть такая же судьба, поскольку вирусы родственные», - цитирует эксперта РИА Новости.
Однако возможен и другой сценарий. Коронавирус может повести себя, как сезонная инфекция. То есть летом заболеваемость резко снизится, но к осени опять возрастет.
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Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на полуострове подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Четверо из зараженных вернулись домой из круиза в Объединенных Арабских Эмиратах, еще двое посещали Литву и Бельгию. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен на полуострове 21 марта. Носителем COVID-2019 оказался житель Евпатории, который недавно вернулся из Франции.
По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано почти 500 заболевших китайской инфекцией.
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