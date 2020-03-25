Дом-музей Чехова в Ялте проводит бесплатные онлайн-экскурсии

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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Совершить виртуальную прогулку можно на официальных страницах музея в Instagram и Facebook, сообщает пресс-служба Минкультуры РК.
Помимо этого, большинство запланированных мероприятий музея в настоящее время переносятся в интернет-пространство. Так, например, готовятся различные бесплатные видео-лектории, конкурсы, а также виртуальная выставка «Весна Художественного театра», с которой можно будет в ближайшее время ознакомиться на сайте Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.
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Меры приняты в целях популяризации культурного наследия и творчества Антона Чехова, и соответствуют требованиям п.3 Указа Главы Республики Крым Сергея Аксенова «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
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