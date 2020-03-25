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Дом-музей Чехова в Ялте проводит бесплатные онлайн-экскурсии

Среда
25 марта 2020
09:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Учреждение приступило к трансляции бесплатных онлайн экскурсий в социальных сетях.

Совершить виртуальную прогулку можно на официальных страницах музея в Instagram и Facebook, сообщает пресс-служба Минкультуры РК.

Помимо этого, большинство запланированных мероприятий музея в настоящее время переносятся в интернет-пространство. Так, например, готовятся различные бесплатные видео-лектории, конкурсы, а также виртуальная выставка «Весна Художественного театра», с которой можно будет в ближайшее время ознакомиться на сайте Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

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Меры приняты в целях популяризации культурного наследия и творчества Антона Чехова, и соответствуют требованиям п.3 Указа Главы Республики Крым Сергея Аксенова «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

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