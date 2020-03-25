Дочь экс-премьера Крыма заразилась коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020
© 24 канал
Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники. Издание отмечает, что сейчас Виктория Джарты работает судьей.
Это подтверждает и сайт Страна.
Украинский нардеп Сергей Шахов рассказал «Стране» о своем посещении Куршевеля. По его словам, там он был с 3 по 11 марта с женой и еще тремя близкими друзьями, которые не депутаты, но в прошлом занимались политикой. По словам Шахова, они здоровы.
Шахов также заявил, что Хорошковского и Богдана лично не знает и на курорте с ними не контактировал. Зато видел в ресторане Le Cap Horn Марину Суркис (дочь Игоря Суркиса), у которой, по его информации, тоже коронавирус. Также ходят слухи, что коронавирус у Виктории Джарты.
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Джарты в комментарии «Стране» сообщила, что ее готовят к выписке. «Действительно я сейчас нахожусь в Александровской больнице и действительно тест, который я делала 17.03, показал положительный результат! Но есть и хорошие новости: меня готовят к выписке!», - говорит девушка.
Отец Виктории, Василий Джарты с марта 2010 по август 2011 гг. был председатель Совета министров Автономной Республики Крым. Умер 17 августа 2011 года в результате тяжелой болезни.
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