Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз

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Рекомендации о том, чтобы сбривать бороду во время высокого риска заразиться вирусом, специалисты дали еще несколько лет назад.

В американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют мужчинам сбрить бороду, поскольку она повышает шанс заразиться коронавирусом в 1000 раз. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование основано на том, может ли маска эффективно защитить мужчину в зависимости от вида его бороды. Ученые продемонстрировали свои выводы наглядно.

Специалисты показали, как должна быть размещена защитная маска на лице, чтобы она выполняла свои функции. Густая и длинная борода не позволяет правильно зафиксировать маску на лице, что повышает вероятности заразиться.

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Отмечается, что данные рекомендации ученые дали еще в 2017 году и они касаются Всех ОРЗ, гриппа и ОРВИ, а не только коронавируса.

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