Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз

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Использованы материалы: Новости Крыма, Корреспондент
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2020
Март 2020
25 марта 2020
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В американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют мужчинам сбрить бороду, поскольку она повышает шанс заразиться коронавирусом в 1000 раз. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследование основано на том, может ли маска эффективно защитить мужчину в зависимости от вида его бороды. Ученые продемонстрировали свои выводы наглядно.
Специалисты показали, как должна быть размещена защитная маска на лице, чтобы она выполняла свои функции. Густая и длинная борода не позволяет правильно зафиксировать маску на лице, что повышает вероятности заразиться.
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Отмечается, что данные рекомендации ученые дали еще в 2017 году и они касаются Всех ОРЗ, гриппа и ОРВИ, а не только коронавируса.
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