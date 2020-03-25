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Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз

Среда
25 марта 2020
18:53

Использованы материалы: Новости Крыма, Корреспондент

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Борода повышает риск заразиться коронавирусом в тысячу раз

© pomades.ru

Рекомендации о том, чтобы сбривать бороду во время высокого риска заразиться вирусом, специалисты дали еще несколько лет назад.

В американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют мужчинам сбрить бороду, поскольку она повышает шанс заразиться коронавирусом в 1000 раз. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование основано на том, может ли маска эффективно защитить мужчину в зависимости от вида его бороды. Ученые продемонстрировали свои выводы наглядно.

Специалисты показали, как должна быть размещена защитная маска на лице, чтобы она выполняла свои функции. Густая и длинная борода не позволяет правильно зафиксировать маску на лице, что повышает вероятности заразиться.

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Отмечается, что данные рекомендации ученые дали еще в 2017 году и они касаются Всех ОРЗ, гриппа и ОРВИ, а не только коронавируса.

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