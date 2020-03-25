Боевик с элементами комедии: как в Севастополе вычислили угнанный автомобиль

История с элементами боевика и комедии разыгралась в Севастополе и закончилась в районе Ялты.

О том, как трое мужчин из разных регионов страны «воспользовались доступностью транспортного средства» и были настигнуты правоохранителями, рассказали в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

Все началось у одного из городских хостелов, где был припаркован автомобиль Daewoo Nexia. Его владелец — 28-летний житель Севастополя — уже завел машину и собирался уезжать. Но вспомнив о забытой в номере сумке, отправился за ней. Как раз в этот момент из хостела вышли трое мужчин, которые и заметили готовое к путешествию авто.

«Они решили воспользоваться легкодоступностью транспортного средства и угнали его. Правда, долго разъезжать злоумышленникам не пришлось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники дорожно-патрульной службы полиции по горячим следам установили местонахождение подозреваемых», — говорится в сообщении.

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Сделать это удалось под стать голливудским боевикам — с помощью камер автоматической видеофиксации. Была ли организована погоня или план перехват, в полиции не уточняют, однако нарушителей задержали уже около Ялты.

Подозреваемыми оказались мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. Один из них проживает в Севастополе, а двое других — в Санкт-Петербурге и Кировской области. В отношении их уже возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Подозреваемым угрожает до 7 лет лишения свободы.

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