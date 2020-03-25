Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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25 марта 2020
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Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
«Я прошу МВД, вот попадется первый персонаж, скрывший поездку, возьмите и отработайте все приемы рукопашного боя. Вот все, что только можно, чтобы другим было неповадно», - сказал Сергей Аксенов.
Кроме того, он заявил, что за сокрытие необходимо привлекать к уголовной ответственности.
«Пока мы одного конкретного человека к уголовной ответственности не привлечем за сокрытие информации, все будут считать, что мы тут воздух гоняем... На всех пофамильно, кто «засветился» на сокрытии информации – быстро отработать практику уголовного преследования и практику осуждения сформировать. Как только первый «поедет по этапу», все станет на свои места», - подчеркнул Сергей Аксенов.
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По последним данным, границу Крыма и Украины пересекли 200 человек из них граждан Российской Федерации 98. 87 – на въезд и только 11 на выезд. Как предполагают власти Крыма, россияне могли находится не только на материковой Украине, но и в странах ЕС.
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Сегодня: Путин объявил следующую неделю нерабочей. Президент России Владимир Путин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.
Сегодня: В Крыму хотят запретить повышение цен. Власти Крыма обратились в правительство РФ с предложением запретить повышение цен на антисептики и лекарственные препараты.
Вчера: Еда и лекарства в Крыму: оперативные данные оперштаба. Информация о торговых объектах Крыма, где сильно завышены цены на продукты, передается в местное управление Федеральной антимонопольной службы.
Вчера: Аксенов хочет, чтобы кинотетары Крыма рассаживали зрителей в шахматном порядке. Власти Крыма намерены полностью закрыть или ограничить работу всех кинотеатров республики.
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