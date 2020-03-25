Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал руководство МВД «отработать все приемы рукопашного боя» на тех, кто скрывает поездки за рубеж.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Я прошу МВД, вот попадется первый персонаж, скрывший поездку, возьмите и отработайте все приемы рукопашного боя. Вот все, что только можно, чтобы другим было неповадно», - сказал Сергей Аксенов.

Кроме того, он заявил, что за сокрытие необходимо привлекать к уголовной ответственности.

«Пока мы одного конкретного человека к уголовной ответственности не привлечем за сокрытие информации, все будут считать, что мы тут воздух гоняем... На всех пофамильно, кто «засветился» на сокрытии информации – быстро отработать практику уголовного преследования и практику осуждения сформировать. Как только первый «поедет по этапу», все станет на свои места», - подчеркнул Сергей Аксенов.

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По последним данным, границу Крыма и Украины пересекли 200 человек из них граждан Российской Федерации 98. 87 – на въезд и только 11 на выезд. Как предполагают власти Крыма, россияне могли находится не только на материковой Украине, но и в странах ЕС.

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