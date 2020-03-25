Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Путин объявил следующую неделю нерабочей Санаторно-курортное лечение в России оказалось под угрозой остановки В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД Где в Крыму откроют обсерваторы для изоляции больных коронавирусом

© weekend.rambler.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал туроператоров не предпринимать никаких специальных мер по увеличению туристического потока в Крым в апреле в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом он заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Возможный рост турпотока глава Крыма посчитал фактором, способным усугубить эпидемиологическую обстановку на полуострове.

— Рекомендовал бы не настаивать на увеличении турпотока в апреле. Убежден, открыв сейчас туршлюз и запустив сейчас всех, мы увеличим распространение инфекции и поставим под угрозу вообще весь сезон. Я предлагаю на апрель месяц никаких дополнительных рейсов, никаких мер, выходящих за рамки, не предпринимать. Вчера были разговоры, что ряд туроператоров готовы отправить достаточно чартерных рейсов и обеспечить загрузку крымских санаториев. Понимаем, что люди хотят подальше от эпицентров заражения, но для нас свами это дополнительные риски и возможность просто не удержать ситуацию. Лучше мы в апреле побережемся, с туроператарами будем работать отдельно, подумаем, чем отелям помочь, — заявил Аксенов.

Читайте: Власти Крыма снова и снова повторяют, что сезон будет очень успешным

Глава Крыма подчеркнул, что средства размещения, которые решат увеличить загрузку в такой ситуации, будут делать это на свой страх и риск, рискуя пропустить весь сезон в итоге.

— Пусть помнят, один заразившийся у них ставит крест на работе на весь сезон, выбор пусть делают сами. Пропустят и май, и июнь, и июль, будут сидеть на карантине, — подчеркнул Аксенов.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в свою очередь заметил, что динамика бронирования на апрель будет понятна к концу недели – на сегодняшний день фиксируется как отмена брони, так и дополнительный спрос на отдых в Крыму.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса. Из-за распространения коронавирусной инфекции переносится 10-й туристический форум «Открытый Крым», который в этом году планировали провести в апреле в Ялте.

Вчера : В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом». Российский телеведущий Владимир Соловьев, который раскритиковал условия отдыха в Крыму, представляет собой вариант туриста-хама, считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

Вчера : В Крыму по-прежнему надеются на очень успешный курортный сезон. Несмотря на выявление первого зараженного коронавирусом в Крыму, отели санатории Крыма должны быть загружены на 90-100% в высокий курортный сезон.

Понедельник, 23 марта 2020 : Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!». Российский телеведущий Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» радиостанции «Вести FM» жестко раскритиковал условия отдыха на Крымском полуострове.