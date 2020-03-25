Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Путин объявил следующую неделю нерабочей Санаторно-курортное лечение в России оказалось под угрозой остановки В Крыму 70 процентов частных перевозчиков не пользуются даже масками Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД Где в Крыму откроют обсерваторы для изоляции больных коронавирусом

Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым

Среда
25 марта 2020
11:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
25 марта 2020


Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым

© weekend.rambler.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал туроператоров не предпринимать никаких специальных мер по увеличению туристического потока в Крым в апреле в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом он заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Возможный рост турпотока глава Крыма посчитал фактором, способным усугубить эпидемиологическую обстановку на полуострове.

— Рекомендовал бы не настаивать на увеличении турпотока в апреле. Убежден, открыв сейчас туршлюз и запустив сейчас всех, мы увеличим распространение инфекции и поставим под угрозу вообще весь сезон. Я предлагаю на апрель месяц никаких дополнительных рейсов, никаких мер, выходящих за рамки, не предпринимать. Вчера были разговоры, что ряд туроператоров готовы отправить достаточно чартерных рейсов и обеспечить загрузку крымских санаториев. Понимаем, что люди хотят подальше от эпицентров заражения, но для нас свами это дополнительные риски и возможность просто не удержать ситуацию. Лучше мы в апреле побережемся, с туроператарами будем работать отдельно, подумаем, чем отелям помочь, — заявил Аксенов.

Читайте: Власти Крыма снова и снова повторяют, что сезон будет очень успешным

Глава Крыма подчеркнул, что средства размещения, которые решат увеличить загрузку в такой ситуации, будут делать это на свой страх и риск, рискуя пропустить весь сезон в итоге.

— Пусть помнят, один заразившийся у них ставит крест на работе на весь сезон, выбор пусть делают сами. Пропустят и май, и июнь, и июль, будут сидеть на карантине, — подчеркнул Аксенов.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в свою очередь заметил, что динамика бронирования на апрель будет понятна к концу недели – на сегодняшний день фиксируется как отмена брони, так и дополнительный спрос на отдых в Крыму.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса. Из-за распространения коронавирусной инфекции переносится 10-й туристический форум «Открытый Крым», который в этом году планировали провести в апреле в Ялте.

Вчера: В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом». Российский телеведущий Владимир Соловьев, который раскритиковал условия отдыха в Крыму, представляет собой вариант туриста-хама, считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

Вчера: В Крыму по-прежнему надеются на очень успешный курортный сезон. Несмотря на выявление первого зараженного коронавирусом в Крыму, отели санатории Крыма должны быть загружены на 90-100% в высокий курортный сезон.

Понедельник, 23 марта 2020: Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!». Российский телеведущий Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» радиостанции «Вести FM» жестко раскритиковал условия отдыха на Крымском полуострове.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/25/aksenov-prizval-srochno-umenshit-turpotok-v-krym-129460/

 
 

Курортный бизнес

Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым

Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым

В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом»

В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом»

В Крыму по-прежнему надеются на очень успешный курортный сезон

В Крыму по-прежнему надеются на очень успешный курортный сезон

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД
СЮЖЕТ
Коронавирус

Аксенов: скрыл поездку за границу - получи «рукопашную» от МВД

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.