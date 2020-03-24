Ялтинские власти пообещали закрывать завышающие цены торговые точки

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом Власти Крыма обещают заставить торговые сети работать почти без наценки В Крыму еще у полсотни человек подозревают коронавирус Аксенов хочет, чтобы кинотетары Крыма рассаживали зрителей в шахматном порядке Спрос в торговых сетях Севастополя обвалился
Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020
Соответствующее поручение дал глава администрации города Иван Имгрунт.
«К сожалению, как показывает практика, многие недобросовестные торговцы пытаются использовать ситуацию, связанную с ограничениями, которые появились в рамках борьбы с распространением коронавируса, в свою пользу. Мы не должны допускать подобного», – заявил он.
По словам Имгрунта, проверки торговых объектов и мониторинг цен в них будут проводиться регулярно. Помимо магазинов, уточнил глава администрации, специалисты управления торговли и сферы услуг будут проверять наличие товаров и не допускать необоснованного роста цен на рынках, в киосках и небольших торговых точках.
Читайте: Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
«Спекуляции быть не должно. Торговые точки, где выявим необоснованное повышение цен, будут закрыты», – пообещал Имгрунт.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Власти Симферополя рассказали о благоустройстве площади бывшего ТЦ «Куб». Демонтаж бетонной подушки основания снесенного торгового центра «Куб» начался в Симферополе.
Сегодня: Власти Крыма не смоли зарегистрировать 30 братских могил. Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма из-за ошибок кадастровых инженеров не смог оформить документы на 30 братских могил, где похоронены воины, погибшие в годы Второй мировой войны.
Вчера: Толпы народа: власти Крыма хотят сбивать цены на крупы с помощью сельхозярмарок. Власти Республики Крым хотят сбивать цены на крупу при помощи проведения ярмарок сельхозтоваропроизводителей. Правда, как будет решаться при этом вопрос с карантином, не уточняется.
Суббота, 21 марта 2020: «Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ. Проблемы с оплатой услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами возникли у многих крымчан из-за некорректных данных в платежках. В ближайшее время будет произведен перерасчет.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/24/yaltinskie-vlasti-poobeshali-zakryvat-zavyshajushie-tseny-torgovye-tochki-129402/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
12:55 В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон
12:40 В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом
12:35 Бывший мэр Керчи возглавил музей-заповедник «Киммерия Волошина»
12:14 Ялтинские власти пообещали закрывать завышающие цены торговые точки
11:46 В Крыму адвоката приговорили к тюрьме за целый ряд преступлений
11:26 Севастополь обещают завалить масками из Китая
11:02 Власти Крыма обещают заставить торговые сети работать почти без наценки
10:52 В Крыму еще у полсотни человек подозревают коронавирус