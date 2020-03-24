Ялтинские власти пообещали закрывать завышающие цены торговые точки

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Власти Ялты усилили контроль за ценами на продукты питания на территории муниципального образования.

Соответствующее поручение дал глава администрации города Иван Имгрунт.

«К сожалению, как показывает практика, многие недобросовестные торговцы пытаются использовать ситуацию, связанную с ограничениями, которые появились в рамках борьбы с распространением коронавируса, в свою пользу. Мы не должны допускать подобного», – заявил он.

По словам Имгрунта, проверки торговых объектов и мониторинг цен в них будут проводиться регулярно. Помимо магазинов, уточнил глава администрации, специалисты управления торговли и сферы услуг будут проверять наличие товаров и не допускать необоснованного роста цен на рынках, в киосках и небольших торговых точках.

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«Спекуляции быть не должно. Торговые точки, где выявим необоснованное повышение цен, будут закрыты», – пообещал Имгрунт.

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