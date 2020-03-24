Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом Власти Крыма обещают заставить торговые сети работать почти без наценки В Крыму еще у полсотни человек подозревают коронавирус Аксенов хочет, чтобы кинотетары Крыма рассаживали зрителей в шахматном порядке Спрос в торговых сетях Севастополя обвалился

Ялтинские власти пообещали закрывать завышающие цены торговые точки

Вторник
24 марта 2020
12:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Власти Ялты усилили контроль за ценами на продукты питания на территории муниципального образования.

Соответствующее поручение дал глава администрации города Иван Имгрунт.

«К сожалению, как показывает практика, многие недобросовестные торговцы пытаются использовать ситуацию, связанную с ограничениями, которые появились в рамках борьбы с распространением коронавируса, в свою пользу. Мы не должны допускать подобного», – заявил он.

По словам Имгрунта, проверки торговых объектов и мониторинг цен в них будут проводиться регулярно. Помимо магазинов, уточнил глава администрации, специалисты управления торговли и сферы услуг будут проверять наличие товаров и не допускать необоснованного роста цен на рынках, в киосках и небольших торговых точках.

Читайте: Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

«Спекуляции быть не должно. Торговые точки, где выявим необоснованное повышение цен, будут закрыты», – пообещал Имгрунт.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти Симферополя рассказали о благоустройстве площади бывшего ТЦ «Куб». Демонтаж бетонной подушки основания снесенного торгового центра «Куб» начался в Симферополе.

Сегодня: Власти Крыма не смоли зарегистрировать 30 братских могил. Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма из-за ошибок кадастровых инженеров не смог оформить документы на 30 братских могил, где похоронены воины, погибшие в годы Второй мировой войны.

Вчера: Толпы народа: власти Крыма хотят сбивать цены на крупы с помощью сельхозярмарок. Власти Республики Крым хотят сбивать цены на крупу при помощи проведения ярмарок сельхозтоваропроизводителей. Правда, как будет решаться при этом вопрос с карантином, не уточняется.

Суббота, 21 марта 2020: «Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ. Проблемы с оплатой услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами возникли у многих крымчан из-за некорректных данных в платежках. В ближайшее время будет произведен перерасчет.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/24/yaltinskie-vlasti-poobeshali-zakryvat-zavyshajushie-tseny-torgovye-tochki-129402/

 
 

Коммунальное хозяйство

«Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ

«Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ

Власти думают, что крымчане с радостью платят в фонд капремонтов

Власти думают, что крымчане с радостью платят в фонд капремонтов

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.