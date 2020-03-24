Власти Ялты пообещали благоприятные условия для производства и сбыта местной продукции

Ялтинские власти намерены создавать благоприятные условия для местных производителей.

Об этом глава администрации города Иван Имгрунт заявил при посещении расположенного на территории муниципального образования предприятия пищевой промышленности – участника свободной экономической зоны Крыма.

«Малый и средний бизнес – основа экономического благополучия территории. И во исполнение поручения главы республики мы должны создать благоприятные условия и для производства, и для сбыта изготовленной в Ялте продукции», – пояснил он.

Осмотрев цех по переработке и производству мясных изделий и полуфабрикатов, Имгрунт обратил внимание и на действующий в структуре этого общества с ограниченной ответственностью цех выпечки кондитерских изделий, отметив, что производимая предприятием продукция отличается качеством и создается с соблюдением всех требований.

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«Стоит отметить, что это предприятие с 2014 года является резидентом свободной экономической зоны», – подчеркнул глава администрации Ялты. Он заверил, что муниципальные власти готовы рассмотреть возможность поставки отдельных видов его продукции, в частности, сырников и блинчиков, в образовательные учреждения городского округа.

Со своей стороны руководитель цеха производства мясопродуктов Елена Вагичева сообщила, что вся продукция предприятия реализуется через собственные торговые точки и выразила пожелание «расшириться территориально и получить больше мест для реализации». «В этом случае нам удастся увеличить объемы производства и, соответственно, создать новые рабочие места для ялтинцев, а также в итоге продавать товар по цене производителя», – заявила она.

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