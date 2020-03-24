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Власть -> Крымский бизнес

Власти Ялты пообещали благоприятные условия для производства и сбыта местной продукции

Вторник
24 марта 2020
10:06

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Ялтинские власти намерены создавать благоприятные условия для местных производителей.

Об этом глава администрации города Иван Имгрунт заявил при посещении расположенного на территории муниципального образования предприятия пищевой промышленности – участника свободной экономической зоны Крыма.

«Малый и средний бизнес – основа экономического благополучия территории. И во исполнение поручения главы республики мы должны создать благоприятные условия и для производства, и для сбыта изготовленной в Ялте продукции», – пояснил он.

Осмотрев цех по переработке и производству мясных изделий и полуфабрикатов, Имгрунт обратил внимание и на действующий в структуре этого общества с ограниченной ответственностью цех выпечки кондитерских изделий, отметив, что производимая предприятием продукция отличается качеством и создается с соблюдением всех требований.

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«Стоит отметить, что это предприятие с 2014 года является резидентом свободной экономической зоны», – подчеркнул глава администрации Ялты. Он заверил, что муниципальные власти готовы рассмотреть возможность поставки отдельных видов его продукции, в частности, сырников и блинчиков, в образовательные учреждения городского округа.

Со своей стороны руководитель цеха производства мясопродуктов Елена Вагичева сообщила, что вся продукция предприятия реализуется через собственные торговые точки и выразила пожелание «расшириться территориально и получить больше мест для реализации». «В этом случае нам удастся увеличить объемы производства и, соответственно, создать новые рабочие места для ялтинцев, а также в итоге продавать товар по цене производителя», – заявила она.

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