Власти Ялты пообещали благоприятные условия для производства и сбыта местной продукции

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020
Об этом глава администрации города Иван Имгрунт заявил при посещении расположенного на территории муниципального образования предприятия пищевой промышленности – участника свободной экономической зоны Крыма.
«Малый и средний бизнес – основа экономического благополучия территории. И во исполнение поручения главы республики мы должны создать благоприятные условия и для производства, и для сбыта изготовленной в Ялте продукции», – пояснил он.
Осмотрев цех по переработке и производству мясных изделий и полуфабрикатов, Имгрунт обратил внимание и на действующий в структуре этого общества с ограниченной ответственностью цех выпечки кондитерских изделий, отметив, что производимая предприятием продукция отличается качеством и создается с соблюдением всех требований.
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«Стоит отметить, что это предприятие с 2014 года является резидентом свободной экономической зоны», – подчеркнул глава администрации Ялты. Он заверил, что муниципальные власти готовы рассмотреть возможность поставки отдельных видов его продукции, в частности, сырников и блинчиков, в образовательные учреждения городского округа.
Со своей стороны руководитель цеха производства мясопродуктов Елена Вагичева сообщила, что вся продукция предприятия реализуется через собственные торговые точки и выразила пожелание «расшириться территориально и получить больше мест для реализации». «В этом случае нам удастся увеличить объемы производства и, соответственно, создать новые рабочие места для ялтинцев, а также в итоге продавать товар по цене производителя», – заявила она.
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