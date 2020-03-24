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Власть -> Коммунальное хозяйство

Власти Симферополя рассказали о благоустройстве площади бывшего ТЦ «Куб»

Вторник
24 марта 2020
09:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Демонтаж бетонной подушки основания снесенного торгового центра «Куб» начался в Симферополе.

Об этом по итогам выезда на объект сообщила глава администрации города Елена Проценко.

«Сейчас строители демонтируют бетонное основание бывшего торгового центра. После этого территорию посыплют щебнем, демонтируют забор», – уточнила глава администрации.

По словам Проценко, территория будет благоустроена.

Демонтаж признанного незаконным строением здания торгового центра «Куб» на площади Куйбышева в Симферополе начался в конце августа прошлого года. Снос происходил за счет внебюджетных источников, собственник здания отказался участвовать в этом процессе.

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Концепцию реконструкции площади Куйбышева власти Симферополя обнародовали еще осенью 2018 года.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/24/vlasti-simferopolya-rasskazali-o-blagoustroistve-ploshadi-byvshego-tts-kub-129387/

 
 

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