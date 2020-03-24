Власти Симферополя рассказали о благоустройстве площади бывшего ТЦ «Куб»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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2020
Март 2020
24 марта 2020
Об этом по итогам выезда на объект сообщила глава администрации города Елена Проценко.
«Сейчас строители демонтируют бетонное основание бывшего торгового центра. После этого территорию посыплют щебнем, демонтируют забор», – уточнила глава администрации.
По словам Проценко, территория будет благоустроена.
Демонтаж признанного незаконным строением здания торгового центра «Куб» на площади Куйбышева в Симферополе начался в конце августа прошлого года. Снос происходил за счет внебюджетных источников, собственник здания отказался участвовать в этом процессе.
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Концепцию реконструкции площади Куйбышева власти Симферополя обнародовали еще осенью 2018 года.
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