Власти Симферополя рассказали о благоустройстве площади бывшего ТЦ «Куб»

Демонтаж бетонной подушки основания снесенного торгового центра «Куб» начался в Симферополе.

Об этом по итогам выезда на объект сообщила глава администрации города Елена Проценко.

«Сейчас строители демонтируют бетонное основание бывшего торгового центра. После этого территорию посыплют щебнем, демонтируют забор», – уточнила глава администрации.

По словам Проценко, территория будет благоустроена.

Демонтаж признанного незаконным строением здания торгового центра «Куб» на площади Куйбышева в Симферополе начался в конце августа прошлого года. Снос происходил за счет внебюджетных источников, собственник здания отказался участвовать в этом процессе.

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Концепцию реконструкции площади Куйбышева власти Симферополя обнародовали еще осенью 2018 года.

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