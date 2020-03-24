Власти Симферополя проверили ход капремонта моста на Гагарина

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020
Об этом по итогам выезда на объект сообщила глава администрации города Елена Проценко.
«Заехала на мост на улице Гагарина. Работы ведутся по графику: бетон набирает прочность, залит цоколь под ограждение пешеходной части моста», – цитирует Проценко пресс-служба администрации.
Движение транспорта по мосту на улице Гагарина было перекрыто 30 ноября в связи с капитальным ремонтом. Изначально предполагалось, что он будет завершен к 15 декабря. Однако в ходе работ обнаружили, что балки и опоры моста находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены.
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Ранее предполагалось, что реконструкция моста завершится в марте этого года. Затем сроки окончания ремонта перенесли на конец апреля. Движение транспорта по мосту через реку Салгир по улице Гагарина в Симферополе должно быть возобновлено 20 апреля.
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