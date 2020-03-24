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Власть -> Коммунальное хозяйство

Власти Симферополя проверили ход капремонта моста на Гагарина

Вторник
24 марта 2020
14:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Капитальный ремонт моста через реку Салгир на ул. Гагарина в Симферополе выполняется по графику.

Об этом по итогам выезда на объект сообщила глава администрации города Елена Проценко.

«Заехала на мост на улице Гагарина. Работы ведутся по графику: бетон набирает прочность, залит цоколь под ограждение пешеходной части моста», – цитирует Проценко пресс-служба администрации.

Движение транспорта по мосту на улице Гагарина было перекрыто 30 ноября в связи с капитальным ремонтом. Изначально предполагалось, что он будет завершен к 15 декабря. Однако в ходе работ обнаружили, что балки и опоры моста находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены.

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Ранее предполагалось, что реконструкция моста завершится в марте этого года. Затем сроки окончания ремонта перенесли на конец апреля. Движение транспорта по мосту через реку Салгир по улице Гагарина в Симферополе должно быть возобновлено 20 апреля.

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