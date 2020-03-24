Власти Крыма обещают заставить торговые сети работать почти без наценки

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Власти Крыма уверены, что договорились с торговыми сетями о минимизации наценки на социально значимые продукты питания.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

«Сегодня будет проведено совещание с субъектами розничной торговли. По итогу будет подписан меморандум, целью которого является минимизация торговой наценки на социально значимые продукты питания. Такая договоренность есть, поэтому по итогам совещания такой меморандум будет подписан», – сообщил Гоцанюк.

Он добавил, что минсельхоз и минпромполитики Крыма разработали порядок реагирования на необоснованное повышение цен на продукты. Ведется ежедневный мониторинг, совместно с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы принимаются необходимые меры. «Данными мерами предусмотрено наложение штрафов за недобросовестное предпринимательство вплоть до принудительного прекращения предпринимательской деятельности», – пояснил Гоцанюк.

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Ранее сообщалось, что территориальные органы ФАС усилят контроль за ценами на социально значимые продукты на фоне мер, принимаемых против распространения коронавируса.

По состоянию на 23 марта, всего в России зафиксировано 438 случаев заражения новой инфекцией, 71 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве. В Крыму под динамическим наблюдением, по данным на утро 23 марта, находилось 754 человека, 38 – в условиях стационара.

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