Власти Крыма не смоли зарегистрировать 30 братских могил

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма из-за ошибок кадастровых инженеров не смог оформить документы на 30 братских могил, где похоронены воины, погибшие в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

«Госкомрегистр оформляет объекты недвижимого имущества по заявительному принципу и в последнее время к нам поступают десятки заявок на регистрацию памятников военной истории или по внесению сведений о территориях объектов культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости, – цитирует Спиридонова пресс-служба госкомитета. – На днях порядка 30 заявлений в отношении братских могил были возвращены на доработку в связи с ошибками, допущенными кадастровым инженером».

Спиридонов отметил, что все сотрудники комитета понимают социальную значимость мемориальных объектов, тем более, в год 75-й годовщины Великой Победы. Однако документы для оформления объектов должны соответствовать требованиям законодательства. «В целом такие заявки наши специалисты стараются рассматривать в оперативном режиме», – подчеркнул он.

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В пресс-службе добавили, что комитетом были оформлены права на четыре мемориальных объекта. В Красноперекопском районе за Почетненским сельским поселением зарегистрировали право на сооружение «Братская могила советских воинов 1941-1944 годов» площадью 23 кв. метра. Также сотрудники оформили в собственность Красногвардейского сельского поселения братскую могилу советских воинов и мирных жителей, памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Второй мировой войны и памятник «Обелиск славы» в селе Найденовка.

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