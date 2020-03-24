Власти Крыма не смоли зарегистрировать 30 братских могил

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.
«Госкомрегистр оформляет объекты недвижимого имущества по заявительному принципу и в последнее время к нам поступают десятки заявок на регистрацию памятников военной истории или по внесению сведений о территориях объектов культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости, – цитирует Спиридонова пресс-служба госкомитета. – На днях порядка 30 заявлений в отношении братских могил были возвращены на доработку в связи с ошибками, допущенными кадастровым инженером».
Спиридонов отметил, что все сотрудники комитета понимают социальную значимость мемориальных объектов, тем более, в год 75-й годовщины Великой Победы. Однако документы для оформления объектов должны соответствовать требованиям законодательства. «В целом такие заявки наши специалисты стараются рассматривать в оперативном режиме», – подчеркнул он.
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В пресс-службе добавили, что комитетом были оформлены права на четыре мемориальных объекта. В Красноперекопском районе за Почетненским сельским поселением зарегистрировали право на сооружение «Братская могила советских воинов 1941-1944 годов» площадью 23 кв. метра. Также сотрудники оформили в собственность Красногвардейского сельского поселения братскую могилу советских воинов и мирных жителей, памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Второй мировой войны и памятник «Обелиск славы» в селе Найденовка.
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