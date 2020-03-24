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В Ялте ввели запрет на выступления уличных музыкантов

Вторник
24 марта 2020
21:46

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Власти Ялты продолжают усиливать меры по профилактике заражения коронавирусной инфекцией.

Соответствующее поручение дал глава администрации города Иван Имгрунт.

«Силами предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства проводится ежедневная помывка тротуаров и дорог, ведется мониторинг цен на продукты питания и лекарства, проверяются места общего пользования, в том числе объекты размещения – отели, санатории, хостелы, на предмет соблюдения противоэпидемиологических и санитарных норм», – уточнили в администрации.

Кроме того, Имгрунт дал указание ввести временный запрет на выступления уличных музыкантов, в том числе на набережной Ялты. «Основная цель этого шага – не допустить единовременного скопления людей на одной территории», – пояснили в администрации Ялты.

По информации из муниципалитета, также в городе ведется работа по оборудованию обсервации для граждан c подозрением на заражение коронавирусом COVID-2019.

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«Сотрудников администрации города ежедневно с помощью бесконтактного термометра проверяют волонтеры из Ялтинского медицинского колледжа – допуск в здание при повышенной температуре тела запрещен», – заверили в мэрии.

Там подчеркнули, что прием посетителей главой администрации, его заместителями, а также структурным подразделениями исполнительной и законодательной ветвей власти приостановлен до особого распоряжения. Но вместе с тем организована работа руководителей органов власти с населением в телефонном режиме. Обращения можно направлять в письменном (почтовый ящик при входе в здание администрации или по почте) или электронном виде.

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