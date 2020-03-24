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В Севастополе закрыли все кинотеатры

Вторник
24 марта 2020
14:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


В Севастополе закрыли все кинотеатры

© Форпост

Кинотеатры Севастополя закрыты, ориентировочно, до 6 апреля, в связи режимом повышенной готовности, вызванным пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в ГАУКС «Севастополь кино» и не входящих в его орбиту кинотеатрах.

По информации директора ГАУКС Дмитрия Гарнеги, входящие в «Севастополь кино» кинотеатры «Победа», «Москва» и «Моряк» приостанавливают свою работу до 6 апреля. Точное время их открытия будет зависеть от реальной обстановки.

В других кинотеатрах подтвердили закрытие до, как минимум, 6 апреля.

«Да, наш кинотеатр закрыт до 6 апреля», – сообщил генеральный директор ПАО «Муссон» Владимир Плотка.

Напомним, на закрытии всех кинотеатров и фитнесс-центров Севастополя настаивал врио губернатора Михаил Развожаев.

«Мы знаем, что наши коллеги в других городах крупных, в том числе Москве, все частные тренажерные залы, фитнес-центры, – все это закрылось. Значит, соответствующие решения тоже будем принимать», – заявил севастопольский градоначальник.

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Судя по комментариям, решение со спортзалами вызвало большое удивление севастопольцев. Люди обратили внимание на то, что фитнес-центры – это явно не то место, куда ходят люди с ослабленным здоровьем из «возрастной» группы риска.

Впрочем, судя по информации из спортклубов Севастополя, к данному моменту никаких уведомлений о приостановке работы к ним не поступало. Идея закрыть спортзал у самих любителей спорта и персонала была воспринята весьма неоднозначно.

«Если человек чувствует хоть малейшее недомогание – он чисто технически не пойдет в спортзал. Сложно бегать на дорожке, если у тебя кашель, и тем более трудно работать с весами, если у тебя температура. Ты попросту остаешься дома, пока не восстановишься», – поделился мнением инструктор одного из фитнес-центров города-героя.

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