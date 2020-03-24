В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом

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Главный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди, переболевшие коронавирусом, вырабатывают нему иммунитет.

Об этом сообщает ТАСС. По словам Поповой, исследования крови показывают, что организм у переболевших вырабатывает иммуноглобулины M и G, которые защищают от повторного заражения.

При этом она заявила, что на текущий момент Россия входит в тройку лидеров по числу лиц, прошедших тестирование на коронавирус. Отечественные системы, которые используются во время проверки, прошли испытания в феврале, когда специалисты из России ездили в Китай. Системы достаточно чувствительны и способны выявить не только COVID-19. Кроме того, хранятся они при температуре +4, в то время как китайские - при -20.

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Как ранее сообщалось, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что снижение распространения коронавирусной инфекции ожидается уже в мае текущего года. Однако он подчеркнул, что скорость распространения по миру пока не дает возможности говорить о полной победе над болезнью, но когда потеплеет, предполагается, что число зараженных существенно снизится.

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