В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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24 марта 2020
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Об этом сообщает ТАСС. По словам Поповой, исследования крови показывают, что организм у переболевших вырабатывает иммуноглобулины M и G, которые защищают от повторного заражения.
При этом она заявила, что на текущий момент Россия входит в тройку лидеров по числу лиц, прошедших тестирование на коронавирус. Отечественные системы, которые используются во время проверки, прошли испытания в феврале, когда специалисты из России ездили в Китай. Системы достаточно чувствительны и способны выявить не только COVID-19. Кроме того, хранятся они при температуре +4, в то время как китайские - при -20.
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Как ранее сообщалось, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что снижение распространения коронавирусной инфекции ожидается уже в мае текущего года. Однако он подчеркнул, что скорость распространения по миру пока не дает возможности говорить о полной победе над болезнью, но когда потеплеет, предполагается, что число зараженных существенно снизится.
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