В Крыму забраковали два из трех предложенных под обсерваторы зданий

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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24 марта 2020
Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.
— Служба совместно с противочумной станцией выезжали обследовать три объекта с точки зрения возможности развертывания обсерваторов. Один объект находится в Феодосии, там объект не готов к размещению. Два объекта находятся в Керчи – один объект тоже не подходит, он очень маленький, недостаточно вспомогательных площадей, нет медпункта, медблока, пищеблока, второй – вполне может подойти, — пояснил Крутиков.
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При этом, заметил представитель Роспотребнадзора, необходимости в открытии новых обсерваторов пока нет.
— У вас должны быть определены резервные площади на всякий случай, чтобы при неблагоприятном прогнозе были зарезервированы площади, где размещаем людей, — подчеркнул Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По информации Роспотребнадзора, за все время в Крыму обследовано на коронавирус 1168 человек, новых случаев не выявлено.
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