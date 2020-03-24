В Крыму забраковали два из трех предложенных под обсерваторы зданий

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Сотрудники Роспотребнадзора обследовали предложенные Министерством курортов и туризма РК объекты и сочли два здания непригодными для организации обсерваторов.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.

— Служба совместно с противочумной станцией выезжали обследовать три объекта с точки зрения возможности развертывания обсерваторов. Один объект находится в Феодосии, там объект не готов к размещению. Два объекта находятся в Керчи – один объект тоже не подходит, он очень маленький, недостаточно вспомогательных площадей, нет медпункта, медблока, пищеблока, второй – вполне может подойти, — пояснил Крутиков.

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При этом, заметил представитель Роспотребнадзора, необходимости в открытии новых обсерваторов пока нет.

— У вас должны быть определены резервные площади на всякий случай, чтобы при неблагоприятном прогнозе были зарезервированы площади, где размещаем людей, — подчеркнул Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По информации Роспотребнадзора, за все время в Крыму обследовано на коронавирус 1168 человек, новых случаев не выявлено.

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