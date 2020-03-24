Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Как в Крыму обещают поддержать бизнес в период пандемии COVID-2019 Частные перевозчики в Крыму нарушают масочный режим В крымских театрах вместо декораций шьют маски Центробанк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах Еда и лекарства в Крыму: оперативные данные оперштаба

В Крыму забраковали два из трех предложенных под обсерваторы зданий

Вторник
24 марта 2020
18:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Сотрудники Роспотребнадзора обследовали предложенные Министерством курортов и туризма РК объекты и сочли два здания непригодными для организации обсерваторов.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.

— Служба совместно с противочумной станцией выезжали обследовать три объекта с точки зрения возможности развертывания обсерваторов. Один объект находится в Феодосии, там объект не готов к размещению. Два объекта находятся в Керчи – один объект тоже не подходит, он очень маленький, недостаточно вспомогательных площадей, нет медпункта, медблока, пищеблока, второй – вполне может подойти, — пояснил Крутиков.

Читайте: В России решили, что активность коронавируса спадет через 40 дней

При этом, заметил представитель Роспотребнадзора, необходимости в открытии новых обсерваторов пока нет.

— У вас должны быть определены резервные площади на всякий случай, чтобы при неблагоприятном прогнозе были зарезервированы площади, где размещаем людей, — подчеркнул Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По информации Роспотребнадзора, за все время в Крыму обследовано на коронавирус 1168 человек, новых случаев не выявлено.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму уже семь зараженных коронавирусом. На полуострове зарегистрировано еще шесть пациентов с коронавирусом.

Сегодня: Крым закупит 600 тысяч масок для профилактики коронавируса. Министерство здравоохранения Крыма закупит 600 тысяч медицинских масок для профилактики новой коронавирусной инфекции в регионе, первые 100 тысяч изделий поступят в регион в ближайшее время.

Сегодня: Больничные для крымчан на карантине будут оформляться дистанционно. Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко определена для дистанционного оформления больничных для граждан, оказавшихся на карантине.

Сегодня: В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом. Главный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди, переболевшие коронавирусом, вырабатывают нему иммунитет.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/24/v-krymu-zabrakovali-dva-iz-treh-predlozhennyh-pod-observatory-zdanii-129418/

 
 

Проблемы здравоохранения

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Крым закупит 600 тысяч масок для профилактики коронавируса

Крым закупит 600 тысяч масок для профилактики коронавируса

В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом

В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом

Инфекционист рассказал о принципе действия коронавирусной инфекции

Инфекционист рассказал о принципе действия коронавирусной инфекции

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.