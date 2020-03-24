В Крыму водитель фуры погиб под колесами своего же автомобиля

Водитель грузового автомобиля в Кировском районе Крыма врезался в земляную насыпь, вылетел через лобовое стекло и погиб под колесами своего автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«23 марта приблизительно в 6.30 водитель фуры 1959 года рождения по неустановленным причинам допустил выезд за пределы проезжей части вправо по ходу движения с последующим наездом на препятствие – земляную насыпь. В результате водитель вылетел через лобовое стекло из кабины и попал под колеса собственного транспортного средства», – рассказали в ГИБДД.

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Грузовик следовал из Керчи в Симферополь. В ведомстве отметили, что, скорее всего, водитель большегруза уснул за рулем. По факту происшествия проводится проверка.

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