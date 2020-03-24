В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

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На полуострове зарегистрировано еще шесть пациентов с коронавирусом.

Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»

«В Республике Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Установлено, что все заболевшие — жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран. При этом 4 заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще 2 случая тоже завозные, на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии.

Всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно в установленном порядке. Все больные госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций Республики Крым, все находятся в отдельных боксах.

У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших — состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения.

Определен круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов — госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.

Организовано лабораторное обследование данных лиц.

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На территории региона продолжается проведение противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым, который работает в ежедневном режиме. Организации и учреждения Крыма работают в режиме повышенной готовности.

Обращаюсь к гражданам, возвращающимся из зарубежных поездок: вам необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции на дому, сообщить о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей» линии, которые работают в министерствах и ведомствах республики.

Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены. При ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и другие регионы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, если в этом нет жизненной необходимости, придерживаться рекомендаций, которые выносит по итогам заседания Оперативный штаб. Всю интересующую информацию вы можете найти на официальном сайте Оперативного штаба, ведомств, министерств, учреждений», — говорится в сообщении.

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