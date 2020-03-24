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В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Вторник
24 марта 2020
14:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

© strana.ua

На полуострове зарегистрировано еще шесть пациентов с коронавирусом.

Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»

 «В Республике Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Установлено, что все заболевшие — жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран. При этом 4 заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще 2 случая тоже завозные, на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии.

Всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно в установленном порядке. Все больные госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций Республики Крым, все находятся в отдельных боксах.

У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших — состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения.

Определен круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов — госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.

Организовано лабораторное обследование данных лиц.

Читайте: Инфекционист рассказал о принципе действия коронавирусной инфекции

На территории региона продолжается проведение противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым, который работает в ежедневном режиме. Организации и учреждения Крыма работают в режиме повышенной готовности.

Обращаюсь к гражданам, возвращающимся из зарубежных поездок: вам необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции на дому, сообщить о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей» линии, которые работают в министерствах и ведомствах республики.

Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены. При ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и другие регионы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, если в этом нет жизненной необходимости, придерживаться рекомендаций, которые выносит по итогам заседания Оперативный штаб. Всю интересующую информацию вы можете найти на официальном сайте Оперативного штаба, ведомств, министерств, учреждений», — говорится в сообщении.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму забраковали два из трех предложенных под обсерваторы зданий. Сотрудники Роспотребнадзора обследовали предложенные Министерством курортов и туризма РК объекты и сочли два здания непригодными для организации обсерваторов.

Сегодня: Крым закупит 600 тысяч масок для профилактики коронавируса. Министерство здравоохранения Крыма закупит 600 тысяч медицинских масок для профилактики новой коронавирусной инфекции в регионе, первые 100 тысяч изделий поступят в регион в ближайшее время.

Сегодня: Больничные для крымчан на карантине будут оформляться дистанционно. Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко определена для дистанционного оформления больничных для граждан, оказавшихся на карантине.

Сегодня: В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом. Главный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди, переболевшие коронавирусом, вырабатывают нему иммунитет.

 

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