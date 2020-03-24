В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом»

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Российский телеведущий Владимир Соловьев, который раскритиковал условия отдыха в Крыму, представляет собой вариант туриста-хама, считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

«Он изначально настроен негативно на весь отдых, — констатировала Стамбульникова в эфире телеканала «Первый севастопольский». — Хочется <задать ему> вопрос: а вы давно пробовали отдых в Крыму, где вы пробовали, чтобы так категорично, простите меня, лить помои на весь Крым и Краснодар?!».

Стамбульникова напомнила, что в любом регионе есть проблемы с сервисом и ценообразованием.

«Я думаю, что сегодня в целом есть настроения, что с возвращением Крыма в Россию появились какие-то сложности — это в корне неправильно. Нам точно нужно работать, я уверен, и над сервисом, и над гостеприимством. И это касается не только Крыма и Сочи, но и в целом нашей ментальности: мы не так услужливы, как турки, мы, наверное, не так богаты, как Объединенные Арабские Эмираты. Но абсолютно точно — мы обладаем непререкаемым авторитетом в природном, культурном и историческом потенциале», — сказал исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в эфире «Первого севастопольского».

«Туристов я встречал по всему миру: если человек настроен отрицательно, он и к Доминикане, и к Египту, и к Турции будет относится так, — добавил Волков. — Крымом и Краснодарским краем нужно гордиться. Хаять можно, если ты хочешь, но не публично. Замечания, критика всегда полезны, когда они конструктивны».

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Напомним, российский телеведущий Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» радиостанции «Вести FM» обругал отдых в южной части РФ, в частности, на Крымском полуострове. По его словам, в Крыму слишком высокие цены, несоизмеримые с уровнем инфраструктуры и сервиса. А местные «сволочуги» поднимут цены на отдых, когда в регион поедут россияне, оставшиеся из-за коронавируса без туров за границу, пожаловался Соловьев.

«Смотришь цены в Крыму, Сочи — и возникает вопрос: вы вообще в своем уме? <…>В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели? За счет чего такие цены просите, вы что, вдруг все резко готовить научились? Вы что, теперь понимаете, что такое сервис? Вы построили инфраструктуру замечательную? Вы навели чистоту? Перестали срать в море, канализацию туда перестали тянуть? С чего вы охренели? Ааа, спрос — предложение — рынок, ну понятно», — сказал Соловьев.

«Аэропорт (новый терминал международного аэропорта «Симферополь» — прим.) — красавец, мост <через Керченский пролив> построили. Пахать не пробовали еще там?» — спросил Соловьев у крымчан.

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