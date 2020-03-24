В Крыму по-прежнему надеются на очень успешный курортный сезон

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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24 марта 2020
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Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
«На данный момент увеличение спроса на курортно-санаторный отдых составляет 5-6%. Есть снижение спроса по групповым турам, деловому туризму, но эти колебания межсезонные и незначительные. Действительно, загрузка некоторых отелей на лето увеличивается. Планируем, что в летний сезон места размещения будут загружены на 90-100%», - высказался Волков.
Эксперт отметил, что последние несколько дней в соцсетях распространяется мнение, что в Крыму необходимо организовать карантин и запретить въезд туристам. Однако данные предположения безосновательные.
Вместе с тем, некоторые российские туроператоры столкнулись с требованиями отменить не только заграничные, но и туры по стране. В ОСИГ советуют туристам не отменять, а переносить поездки на курорты на более поздний период или неопределенный срок.Также Волков призвал туроператоров прекратить продажу заграничных путевок и не допускать поездок по уже купленным турам: «забирать туриста из-за границы после приостановки авиаперелетов – это сумасшедшие издержки и проблемы».
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Как сообщалось ранее, в связи с ухудшением эпидемической обстановки в мире для крымчан, столкнувшихся с проблемами во время отдыха за границей, и туристов, находящихся в Крыму, создадут ситуационный центр. Также помощь будут оказывать отельерам. Штаб будет действовать на базе call-центра «горячей линии» 8-800-511-80-18, куда можно звонить бесплатно.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!». Российский телеведущий Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» радиостанции «Вести FM» жестко раскритиковал условия отдыха на Крымском полуострове.
Вчера: В минкурортов Крыма пообещали помочь туристам в сложной ситуации. В связи с ухудшением эпидемической обстановки в мире для крымачан, столкнувшихся с проблемами во время отдыха за границей, и туристов, находящихся в Крыму, создадут ситуационный центр.
Пятница, 20 марта 2020: Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии. Представители турбизнеса в Крыму подготовили перечень мер, которые необходимо принять для успешного проведения курортного сезона в условиях распространения коронавируса в мире.
Пятница, 20 марта 2020: Власти Крыма впервые допустили возможность провала курортного сезона. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить меры на случай провала туристического сезона при возможном ухудшении ситуации с распространением коронавируса в России.
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