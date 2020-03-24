В Крыму интернет стали измерять в мегапикселях

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Крым оказался не готов к переходу на дистанционное обучение.

Все учебные заведения республики, кроме детских садов, переведены на удаленный доступ. Сейчас в большинстве школ начались весенние каникулы, но со следующей недели общеобразовательные учреждения должны перейти на дистанционное обучение.

Однако оказалось, что далеко не все готовы к работе в подобных условиях. В принципе, все школы подключены к интернету, но скорость передачи данных везде разная: «Где-то 100 мегапикселей, а где-то 50», – сообщила сегодня на заседании оперативного республиканского штаба по коронавирусу представитель министерства образования РК (возможно, чиновница перепутала пиксели с битами, но, может быть, в отдельных регионах Крыма интернет, действительно, отличается оригинальными характеристиками).

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На вопрос, сколько детей не имеет дома доступа к компьютеру и интернету, та же чиновница сообщила, что пока есть данные о 1 тысяче 370 детях, но это не точно. Проблемы в том, что не все школьники имеют технические возможности для дистанционного образования, в минобразе не видят: «Информацию можно и по телефону передать, и учебники никто не отменял», – заявила представитель ведомства.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Минобраз Крыма хочет временно отменить льготы на проезд детей. Министр образования Крыма Валентина Лаврик предложила отменить льготы на проезд в общественном транспорте для детей, чтобы ограничить их передвижение в период распространения коронавируса.

Сегодня : Телеуроки в Крыму организуют и для учеников 5-8 и 10 классов. Об этом заявила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Вчера : В Крыму спортивные школы закрываются на карантин. Министр спорта РК Ольга Торубарова рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Крыму республиканские спортшколы уходят на карантин.

Вчера : Школы и вузы Крыма официально закрылись на карантин. Государственные общеобразовательные и спортивные школы Крыма, а также учреждения дополнительного образования, училища и вузы закрылись на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится до 12 апреля.