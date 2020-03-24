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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму годовалая девочка утонула в пруду

Вторник
24 марта 2020
13:11

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Следком России по Крыму проводит расследование по факту смерти годовалой девочки.

По данным пресс-службы ведомства, ребенок утонул в искусственном водоеме на территории частного домовладения.

Предварительно установлено, что мать оставила ребенка спать в коляске на улице, а сама занималась своими делами в доме, периодически контролируя происходящее на улице.

Когда домой вернулся старший брат девочки, мама поручила присмотр за ребенком ему.

Именно он и обнаружил тело ребенка в искусственном пруду. Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть девочки.

Читайте: В Крыму годовалая девочка утонула в пруду

На месте работала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли криминалисты и сотрудники полиции, проводится ряд экспертиз для установления полной картины произошедшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неострожности». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ход расследования на личный контроль взяло руководство Главного следственного управления.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Сегодня: В Крыму водитель фуры погиб под колесами своего же автомобиля. Водитель грузового автомобиля в Кировском районе Крыма врезался в земляную насыпь, вылетел через лобовое стекло и погиб под колесами своего автомобиля.

Вчера: На севастопольском кладбище произошла странная история. На городском кладбище Севастополя неизвестные осквернили более 200 захоронений. Инцидент произошел неделю назад в ночь с пятницы на субботу, о чем сотрудники Службы по вопросам похоронного дела сразу сообщили правоохранителям.

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