В Крыму годовалая девочка утонула в пруду

Следком России по Крыму проводит расследование по факту смерти годовалой девочки.

По данным пресс-службы ведомства, ребенок утонул в искусственном водоеме на территории частного домовладения.

Предварительно установлено, что мать оставила ребенка спать в коляске на улице, а сама занималась своими делами в доме, периодически контролируя происходящее на улице.

Когда домой вернулся старший брат девочки, мама поручила присмотр за ребенком ему.

Именно он и обнаружил тело ребенка в искусственном пруду. Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть девочки.

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На месте работала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли криминалисты и сотрудники полиции, проводится ряд экспертиз для установления полной картины произошедшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неострожности». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ход расследования на личный контроль взяло руководство Главного следственного управления.

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