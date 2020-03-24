В Крыму еще у полсотни человек подозревают коронавирус

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Количество граждан, находящихся в Крыму под динамическим медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, за сутки увеличилось на 57 человек, при этом число госпитализированных не изменилось.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«На сегодняшний день под динамическим наблюдением находится 811 человек, 38 человек – госпитализированы», – сообщил он.

Также министр сообщил, что у единственного зараженного коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму наблюдается положительная динамика.

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По состоянию на 23 марта, всего в России зафиксировано 438 случаев заражения новой инфекцией, 71 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве. В Крыму под динамическим наблюдением, по данным на утро 23 марта, находилось 754 человека, 38 – в условиях стационара.

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