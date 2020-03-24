В Крыму адвоката приговорили к тюрьме за целый ряд преступлений

В Крыму суд вынес приговор адвокату, который подозревался в подстрекательстве к заведомо ложным показаниям, двух эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Об этом сообщает Следком РФ по Крыму.

По данным следствия, адвокат адвокатской палаты Республики Крым представлял в суде интересы бывшего директора ГУП РК «Крым-Фармация», которую за взяточничество, сопряженное с вымогательством, осудили на семь лет лишения свободы с испытательным сроком в пять лет и штрафу в четыре миллиона рублей. Во время обыска у экс-директора были обнаружены денежные средства, адвокат подговорил подозреваемую и ее знакомую сказать, что деньги принадлежат последней.

После, он предложил «повлиять на следователя», чтобы он не выявил дополнительные эпизоды в ее деле и «решить вопрос с нотариусом по оформлению доверенности при отсутствии у подозреваемой паспорта, изъятого органом следствия». Для этого он предложил передать через него взятки в размере 100 и 70 тысяч рублей. Деньги он получил и присвоил.

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Позже адвокат заявил, что если экс-директора ГУПа признают виновной, то на ее имущество будет наложен арест для обеспечения штрафа. Однако он, якобы, может договориться со следствием, чтобы арест наложен не был. Для этого ему передали 1,5 миллиона рублей, однако во время получения денежных средств он был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.

Суд приговорил адвоката к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима и трехгодичному запрету на адвокатскую деятельность. В случае, если запрет будет нарушен, то мужчина должен будет выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей.

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