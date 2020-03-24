В крымских театрах вместо декораций шьют маски

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В настоящее время данная работа направлена на удовлетворение потребности сферы культуры Крыма в обеспечении сотрудников средствами защиты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РК.

Театры Республики Крым закупили необходимые материалы и приступили к пошиву медицинских масок. Об этом сообщили в Министерстве культуры Республики Крым в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции под руководством Главы Республики Крым Сергея Аксенова.

— В театрах вместо декораций шьют маски, — сказала министр культуры Арина Новосельская.

Как подчеркнула министр, в настоящее время данная работа направлена на удовлетворение потребности сферы культуры Крыма в обеспечении сотрудников средствами защиты, а в дальнейшем будет рассмотрена возможность пошива масок для работников других отраслей республики.

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Кроме того, Арина Новосельская акцентировала внимание на недопустимости принудительного предоставления отпусков за свой счет сотрудникам муниципальных учреждений сферы культуры и искусств.

Вместе с тем, республиканскими учреждениями сферы культуры активно начат процесс перехода обслуживания населения посредством интернет-трансляций и виртуальных туров, предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам. Республиканские образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, в связи с чем организовано взаимодействие обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде с применением элементов дистанционных образовательных технологий.

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